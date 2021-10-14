Saadet zinciri yöntemiyle 200 bin TL'lik vurgunda kritik gelişme! Sanıktan skandal hareket

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı'ndaki kuyumcuya esnaf, iş insanı ve çeşitli meslek gruplarından kişiler, yatırım vaadiyle para ve ziynet eşyası emanet etti. İddiaya göre, kuyumculuk yapan Zülküf Ortaç, ağabeyi Zülfikar Ortaç ve Serdar Adıgüzel, 200 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyası ile ortadan kayboldu.
Paralarını emanet ettikleri kişilerden haber alamayınca dolandırıldıklarını anlayan 51 kişi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Şikayeti inceleyen savcılık, kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için gözaltı kararı çıkardı.
'SANIKLARIN 350 YIL HAPSİ İSTENİYOR'
Topladıkları 200 milyon TL ile ortadan kaybolduktan bir süre sonra gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin ardından yargılama süreci başladı. Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam eden, 51 kişinin iddianamede mağdur olarak yer aldığı davada, sanıklar hakkında ‘Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçundan sanıkların her mağdura karşı ayrı ayrı dolandırıcılık suçundan toplam 350 yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
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