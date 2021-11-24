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'Saadet' zinciri yöneticileri birbirine düştü! Şok detaylar

#İzmir#Saadet Zinciri#Çete
Saadet zinciri yöneticileri birbirine düştü Şok detaylar

İzmir merkezli 21 ilde düzenlenen ve 60 milyon lira haksız kazanç elde edildiği ortaya çıkarılan saadet zinciri operasyonunda, tutuklanan CEO ve 4 yöneticinin ifadeleri ortaya çıktı. 3 bin 200 kişiyi mağdur eden şüphelilerin suçu birbirlerine attıkları öğrenildi. Örgütün CEO'su olan T.B.'nin lüks otellerde düzenlenen lansmanlarda konuşmaları yapan kişi ve saadet zincirinin yüzü olduğu belirtildi. Bu arada, şüphelilerin 2018 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde Çiftlik Bank gibi bir projeyi hayata geçirmek için mağdurlardan para topladıkları, ancak Çiftlik Bank dolandırıcılığının ortaya çıkmasıyla bu projeyi hayata geçiremedikleri ifade edildi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 21 ilde 89 şüpheli hakkında 'saadet zinciri' kurarak, çok sayıda kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Kasım sabahı şüphelilere yönelik başlatılan operasyonda 83 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, hiyerarşik yapı oluşturarak, örgüt disiplini ve dayanışması içinde hareket ettikleri, mağdurlara sosyal medya, dergi ve toplantılarla ulaştıkları, kurdukları firmalar üzerinden çeşitli unvanlarla üyelik paketleri sattıkları, elde ettikleri gelirleri başka alanlara ve kişilere aktararak akladıkları belirlendi. Yapılan çalışmalarda şu ana kadar 3 bin 200 kişinin mağdur edildiği tespit edilirken, dolandırıcıların elde ettiği haksız kazanç miktarının da yaklaşık 60 milyon TL olduğu belirlendi.

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Şüphelilerin ayrıca 'Fons Şirketler Grubu' ismiyle çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Fons Danışmanlık Proje Gayrimenkul İnşaat ve Ticaret A.Ş., A Kazanç Plus Danışmanlık ve Ağ Pazarlama, Fons Enerji ve Elektrik Sanayi, Fons Gıda Tarım ve Hayvancılık, Fons Hologo Reklam ve Organizasyon, Fons Proje Gayrimenkul Sanayi şirketlerini kurdukları; İzmir, İstanbul, Antalya gibi şehirlerdeki rezidanslardan kiraladıkları dairelerde şubeler açtıkları ve vatandaşı etkilemek için lüks araçlara bindikleri de belirlendi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 67 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 16 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden lider ve CEO T.B. ile yöneticiler S.O, A.E.G, H.E. ve A.Ö. tutuklandı, 1'ine 'konutunu terk etmeme', 10'una ise 'karakola düzenli imza verme' adli kontrol şartı getirildi. Yöneticilerden A.Y.Ç.'nin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

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'BİRBİRLERİNİ SUÇLADI'

Saadet zincirinin kendi içindeki hiyerarşide T.B. ve S.O.'nun para hareketleriyle ilgilendikleri, diğer yöneticilerin ise WhatsApp grupları, katılımcı sağlayıcı bulma, arsa, arazi sorumlusu şirket adına taşınmaz bulma, reklam ve sosyal medya gibi işlerle ilgilendikleri öğrenildi. Yöneticilerin WhatsApp gruplarında, üyeleri motive ettikleri, daha fazla üye getirmeleri durumunda zincirde yukarı basamaklara yükselip lider konumuna çıkacaklarını söyledikleri belirtildi. T.B.'nin lüks otellerde düzenlenen lansmanlarda konuşmaları yapan kişi ve saadet zincirinin yüzü olduğu belirtildi. Savcılıktaki ifadesinde T.B.'nin, toplanan paraların S.O. tarafından harcandığını ve üzerine de bir şey olmadığını söylediği öğrenildi. S.O.'nun benzer bir şekilde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği, toplanan paraları kendisinin harcamadığını T.B.'nin harcadığını söylediği belirtildi. İfadeleri alınan yöneticilerin ise para işleriyle T.B. ve S.O.'nun ilgilendiğini, para hesaplarını hiç görmediklerini söyledikleri kaydedildi.

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Bu arada, şirketin 2018 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde FONS Gıda, Tarım ve Hayvancılık adı altında bir yer almayı, orada Çiftlik Bank gibi proje uygulamayı planladıkları, ancak Çiftlik Bank dolandırıcılığının ortaya çıkmasıyla bu projenin hayata geçmediği de ortaya çıktı.

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DOLANDIRILDIKLARINDAN HABERLERİ YOK

Yaklaşık 3 bin 200 mağdurun olduğu bilinen saadet zincirinde, bazı mağdurların henüz dolandırıldıklarından haberleri olmadıkları belirtildi. Saadet zincirinin başındakilerin, insanları bu zincire dahil etmek için lüks otellerde birçok kez lansman ve seminer yaptıkları, saadet zincirine vatandaşların referans yoluyla alındığı, dolandırıcıların bunu güven telakki etmek ve kurumsal havası vermek için kullandıkları da ortaya çıktı. Dolandırıcıların sosyal medyada saadet zincirini Türkiye'nin en yatırım karlı modeli olarak tanıttıkları, kaybetme olanağının olmadığı şeklinde reklamlar yaptıkları ifade edildi. Oluşumun 2017 yılında kurulup 2018'de güçlendiği belirtilirken, aynı yıl emniyet tarafından takibe alındıkları, MASAK raporlarıyla da vurgunun çok daha fazla olduğunun ortaya çıktığı aktarıldı.

 

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#İzmir#Saadet Zinciri#Çete

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