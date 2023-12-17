Saadet yeniden grup oldu: CHP’den ödünç vekil

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Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in kaybı nedeniyle grup statüsünden düşen Saadet Partisi, Meclis Genel Kurulu’nda son iki günde konuşma haklarını kaybetti. SP yönetiminin, Millet İttifakı içinden başka partilerden “ödünç” milletvekiliyle yeniden grup oluşturmasına yönelik girişimleri oldu. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın partisinden vekil geçişine sıcak yaklaşmasına karşın, mevcut DP milletvekillerinin bu formüle istekli olmadığı öğrenildi. Bunun üzerine Meclis’te 130 sandalyesi olan CHP yönetimi, bir milletvekilinin “siyasi dayanışma” amacıyla SP’ye katılmasına onay verdi.

CHP 129 VEKİLE DÜŞTÜ

Kütahya Milletvekili Fazıl Kasap dün CHP’den istifa ederek SP’ye katıldı. Böylece CHP’nin sandalye sayısı 129’a düştü. Parlamentoda yeniden 20 sandalyeye ulaşan SP, grup statüsüne dönüş yaptı. SP grubunun bugünden itibaren bütçe görüşmelerinde yeniden söz alması bekleniyor. 14 Mayıs’ta genel seçime CHP listesinden giren Saadet Partisi ile Gelecek Partisi, 10’ar milletvekili çıkarmış ve temmuz ayında Meclis’te Saadet çatısı altında grup kurmuştu. TBMM kaydına “Saadet Partisi” adıyla geçen grup, kendi içinde “Saadet-Gelecek Grubu” olarak anılıyordu.