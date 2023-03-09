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Saadet Partisi'nde Kılıçdaroğlu çatlağı... Haymana Heyeti: CHP lideri'nin adaylığını tanımıyoruz

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#Saadet Partisi#Seçim#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2023 17:47

6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nu göstermesinin ardından Saadet Partisi'nin içindeki Haymana Mutabakatı Heyeti, bir açıklama yayınladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tanımadıklarını belirten bildiride, 'Saadet Partisi yönetiminin davamız, milli görüşçülere ve milletimize güveni kalmamıştır.' ifadeleri kullanıldı.

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Saadet Partisi'nin içindeki Haymana Mutabakatı Heyeti'nin açıklamasını CNN TÜRK Muhabiri Nisan Korkmaz şu şekilde aktardı:

O bildiride 6 Mart'ta genel merkez önündeki görüntülere tepki gösterildi. Ve denildi ki, "Bu görüntüler ve sloganların genel merkez yönetimi tarafından makul karşılanması yarım asırlık tavamızın inkârı olmuştur." sözleri kullanıldı.

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Ayrıca açıklamada, "Saadet Partisi'nin yönetiminin davamıza, milli görüşçülere ve milletimize güveni kalmamıştır." denildi. Saadet Partisi yönetiminin ittifaka yönelik almış olduğu kararın sadece parti genel merkezini bağladığı ifade edildi. Her ne kadar açıkça ifade etmeseler de teşkilat mensuplarımızın büyük bir çoğunluğu bu durumu tasvip etmemektedir." denildi.

'CHP LİDERİ'NİN ADAYLIĞINI TANIMIYORUZ'

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"Bu çerçevede Saadet Partisi yönetiminin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermesiyle ilgili kararını tanımadığımızı kamuoyuna duyuruyoruz" ifadesi yer aldı.

Saadet Partisinde Kılıçdaroğlu çatlağı... Haymana Heyeti: CHP liderinin adaylığını tanımıyoruz

Açıklamada "Saadet Partisi'nin yönetiminin hiç bir sözü ve kararı bizim için geçerli değildir" denildi. Ayrıca Haymana Mutabakatı Heyeti, önümüzdeki günlerde yol haritalarını belirleyeceklerini belirtti.

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