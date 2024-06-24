Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu görevi bırakıyor... Genel başkanlık için öne çıkan ismi açıkladı

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Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İsmi çok zikredilen 5 kişiyi teşkılatlarımıza yeniden sorduk. Bu isimlerden hangisini genel başkan olarak görmek istersiniz diye sorduk. Taleplerini ilettiler. Kanaat edinmek için yapılan bir çalışmaydı, oylama değildi. Birkaç arkadaşımız öne çıktı. Mahmut bey kardeşimiz bu isimlerin önünde göründü. Bu görevi üstlenmesinin isabetli olacağı kanaati ifade edildi. Başkanlık divanımızla bu konuyu gündemimize aldık. Mahmut bey konusunda önümüzdeki kongrede aday olması benimsendi. Hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum.