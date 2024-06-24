×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu görevi bırakıyor... Genel başkanlık için öne çıkan ismi açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Saadet Partisi#Ankara#Temel Karamollaoğlu
Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu görevi bırakıyor... Genel başkanlık için öne çıkan ismi açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 17:03

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu parti genel başkanlığı görevini bırakıyor. Karamollaoğlu, 30 Haziran'da yapılacak kongrede başkan adaylığı için Mahmut Arıkan'ın ön plana çıktığını duyurdu.

Haberin Devamı

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İsmi çok zikredilen 5 kişiyi teşkılatlarımıza yeniden sorduk. Bu isimlerden hangisini genel başkan olarak görmek istersiniz diye sorduk. Taleplerini ilettiler. Kanaat edinmek için yapılan bir çalışmaydı, oylama değildi. Birkaç arkadaşımız öne çıktı. Mahmut bey kardeşimiz bu isimlerin önünde göründü. Bu görevi üstlenmesinin isabetli olacağı kanaati ifade edildi. Başkanlık divanımızla bu konuyu gündemimize aldık. Mahmut bey konusunda önümüzdeki kongrede aday olması benimsendi. Hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Saadet Partisi#Ankara#Temel Karamollaoğlu

BAKMADAN GEÇME!