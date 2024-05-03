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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü

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#Saadet Partisi#Temel Karamollaoğlu#HAMAS
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 10:48

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi.

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Saadet Partisi'nin İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Genel Başkan Yardımcısı Ersan Bilgin ve İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı'nın da katıldığı ziyarette, bölgedeki insanlık dramı ve Filistin halkının yaşadığı zorluklar üzerinde duruldu. Görüşme sırasında, Filistin'in özgürlüğü ve bağımsızlığı için uluslararası toplumun daha fazla adım atması gerektiği vurgulandı. Saadet Partisi, Filistin halkının yanında olduğunu bir kez daha ifade ederken, İslam dünyasının dayanışma içinde olması gerektiğinin altı çizildi.

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#Saadet Partisi#Temel Karamollaoğlu#HAMAS

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