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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: 3. ittifak olabilir

#Saadet Partisi#Temel Karamollaoğlu#İttifak
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: 3. ittifak olabilir

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Seçim Kanunu’yla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir” dedi.

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Karamollaoğlu, Karar TV’deki açıklamasında, şunları söyledi:

“Eski sistemde, ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı. Yeni yollar aramak icabet eder. Seçim Kanunu’yla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir. Tek tek de girilirse, 3 partinin aldıkları oyu, birlikte oldukları takdirde üst üste koysanız daha büyük çoğunluk elde edersiniz. Milletvekili çıkarma ihtimali artar. Böyle bir ortam oluştuğu takdirde bu bir yeni katılıma vesile olabilir.”

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#Saadet Partisi#Temel Karamollaoğlu#İttifak

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