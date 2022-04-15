Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: 3. ittifak olabilir

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Karamollaoğlu, Karar TV’deki açıklamasında, şunları söyledi:

“Eski sistemde, ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı. Yeni yollar aramak icabet eder. Seçim Kanunu’yla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir. Tek tek de girilirse, 3 partinin aldıkları oyu, birlikte oldukları takdirde üst üste koysanız daha büyük çoğunluk elde edersiniz. Milletvekili çıkarma ihtimali artar. Böyle bir ortam oluştuğu takdirde bu bir yeni katılıma vesile olabilir.”