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Yamalı, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında, “Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibarıyla istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi. Meclis kulislerinde Yamalı ile birlikte Gelecek Partisi’nden iki milletvekilinin daha AK Parti’ye katılabileceği konuşuluyor. Yamalı’nın bugünkü grup toplantısında AK Parti’ye katılması bekleniyor.

DEVA İLE ORTAKLIK ARAYIŞI

Yamalı’nın istifasıyla, Meclis’te sandalye sayısı 20’nin altında kaldığı için Saadet-Gelecek Grubu düştü. Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin sayısı da 5’e indi. TBMM İç Tüzüğü’ne göre, en az 20 milletvekili ile temsil edilen partiler grup kurabiliyor. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, “Grubu devam ettirmek için bir çalışma içinde olacağız” dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın, Saadet-Gelecek ortaklığına DEVA Partisi’ni dahil etmek amacıyla DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi. Meclis’te 15 sandalyesi olan DEVA’nın 10 sandalyeli Saadet’le ortak hareket etmesi halinde Meclis’te grup statüsü üç partili olarak devam edebilecek.