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Saadet-Gelecek grubu düştü

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#Kocaeli#Hasan Bitmez#Gelecek Partisi
Saadet-Gelecek grubu düştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 07:00

Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in yaşamını yitirmesinin ardından 19 milletvekiline düşen Saadet Partisi, Meclis’te “grup” statüsünden düştü.

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Meclis İçtüzüğü’ne göre en az 20 milletvekiline sahip partiler, Meclis’te grup kurma hakkına kavuşuyor. Partilerin komisyondaki üye sayıları ve Genel Kurul’daki söz hakları grupların temsil oranlarına göre belirleniyor. 14 Mayıs’ta genel seçime CHP listesinden giren Saadet Partisi ile Gelecek Partisi, 10’ar milletvekili çıkarmış ve temmuz ayında Meclis’te Saadet çatısı altında grup kurmuştu. TBMM kaydına “Saadet Partisi” adıyla geçen grup, kendi içinde “Saadet-Gelecek Grubu” olarak anılıyordu.

‘ÖDÜNÇ VEKİL’ FORMÜLÜ

Meclis idaresi, Bitmez’in vefatının ardından çalışma düzenini yeni aritmetiğe göre ayarladı. Genel Kurul’da dün Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerindeki söz sıralamasından Saadet Partisi grubu çıkarıldı. Meclis’te üç sandalyesi olan Demokrat Parti yönetiminin, Saadet-Gelecek grubunun varlığını devam ettirmek amacıyla belirli bir süre için bir milletvekili ödünç vermeyi değerlendirdiği belirtildi. 

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#Kocaeli#Hasan Bitmez#Gelecek Partisi

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