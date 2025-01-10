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Saadet, Deva ve Gelecek partileri 'Yeni Yol' çatısı altında birleşiyor

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#Saadet#Deva#Gelecek
Saadet, Deva ve Gelecek partileri Yeni Yol çatısı altında birleşiyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 00:17

Saadet, Deva ve Gelecek partileri ortak grup kurma çalışmalarını tamamladı. Ortak grubun ismi 'Yeni Yol' olarak belirlendi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Saadet, Deva ve Gelecek Partilerimizin Genel Başkanları bu akşam saatlerinde buluşmuşlar ve mecliste ortak grup yapısıyla ilgili çalışmaları mutabakatla tamamlamışlardır. Genel başkanlar partiler arasında kurulan ortak komisyonların önerisi üzerine, ortak grup amacıyla, meclis iç tüzüğü gereği kurulması gereken parti tüzel kişiliğinin isminin 'Yeni Yol' olmasına karar vermişlerdir. Kuruluş ile ilgili süreçler, 10 Ocak Cuma günü, ilgili komisyon tarafından başlatılacaktır. Saadet Partimiz bütün çalışmalarında ve teşkilatlanma çalışmalarında, bundan önce olduğu gibi 'Saadet Partisi' ismi ve teşkilatlarıyla, Milli Görüş esaslarına bağlı bir şekilde çalışmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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#Saadet#Deva#Gelecek

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