‘S-400 kimseye tehdit değil’

S-400 konusuna da değinen Akar, “Füze, hava saldırısı olunca ona karşı kullanılacak bir sistem. Bunun taarruzi bir yönü yok. Durduğu yerde kimseyi tehdit etmesi söz konusu değildir. Kimse için risk, tehdit veya tehlike değildir” diye konuştu.

İSRAİL’E SERT TEPKİ

Akar İsrail’in saldırılarına da “Bu saldırılar insanlık suçudur. Bunlar huzuru, barışı tahrip etmek demektir. İnsanlık için tarihin yazacağı bir ayıptır. İsrailli yöneticilerin bundan süratle vazgeçmesi lazım” diye tepki gösterdi.

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara