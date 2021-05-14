‘S-400 kimseye tehdit değil’
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Şırnak’ta Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarını sevk ve idare etti. Akar ve komutanlar, Berkur Tepe ve Gürvil Üs Bölgesi’nde Mehmetçiğin bayramını kutladı.
S-400 konusuna da değinen Akar, “Füze, hava saldırısı olunca ona karşı kullanılacak bir sistem. Bunun taarruzi bir yönü yok. Durduğu yerde kimseyi tehdit etmesi söz konusu değildir. Kimse için risk, tehdit veya tehlike değildir” diye konuştu.
İSRAİL’E SERT TEPKİ
Akar İsrail’in saldırılarına da “Bu saldırılar insanlık suçudur. Bunlar huzuru, barışı tahrip etmek demektir. İnsanlık için tarihin yazacağı bir ayıptır. İsrailli yöneticilerin bundan süratle vazgeçmesi lazım” diye tepki gösterdi.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara