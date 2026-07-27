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Rüzgarlı Tepe’de katliam: 3 ölü

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#Adana#Çukurova#Tabanca
Rüzgarlı Tepe’de katliam: 3 ölü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 07:00

Osman A., Adanalıların araçlarla manzara izlemek için geldiği Rüzgarlı Tepe’ye götürdüğü Semra Yılmaz’ı tabancayla öldürdü. Olayla ilgisi olmayan Ali Can Demir ile Sinan İlbey’i de cinayete tanık oldukları gerekçesiyle kurşuna dizen Osman A., kaçtığı yerde olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

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Adana’nın Çukurova ilçesinde önceki gün saat 23.00 sıralarında Osman Ataş (28), evinden otomobille aldığı Semra Yılmaz (44) ile manzara izlemek için gidilen Rüzgarlı Tepe’ye gitti.

CİNAYETİ GÖRDÜLER DİYE KATLEDİLDİLER

Bir süre sohbet eden Osman Ataş ile Yılmaz’ın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Ataş, Semra Yılmaz’ı tabancayla vurdu. Osman Ataş, daha sonra başka otomobilin içinde oturan ve olayla ilgisi olmayan Ali Can Demir (25) ile Sinan İlbey’i (28) cinayete tanık olduğu için vurup kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye giden ekipler, Yılmaz, Demir ve İlbey’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Osman Ataş’ı Yüreğir ilçesinde olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

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GÖRÜŞMEK İÇİN ISRAR EDİYORMUŞ

Osman Ataş’ın bir süredir Semra Yılmaz’ı rahatsız ettiği, görüşmek için sürekli ısrar ettiği öne sürüldü. İkili arasında mahallede çıkan tartışmanın olay yerinde de sürdüğü ve cinayetin meydana geldiği belirtildi. Gazetecilere, “Pişmanım” diyen Osman Ataş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

 

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#Adana#Çukurova#Tabanca

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