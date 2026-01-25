Rüzgârın kızı Ayşe pistlerin tozunu atıyor

Haberin Devamı

Toplam yedi ayaktan oluşan şampiyonada altı kez podyuma çıkan milli karting pilotu Ayşe Çebi, üç birincilik elde ederek sezonun en istikrarlı ismi oldu. Sezon boyunca 4 yarışta pole pozisyonu, 4 yarışta en hızlı tur kaydeden genç sporcu, Uşak pistinde kırdığı pist rekoru ile de şampiyonanın en çok konuşulan performanslarından birine imza attı. Özellikle şampiyonanın 4’üncü ve 5’inci ayaklarında sıralama turları, eleme yarışları, yarı final ve final dahil olmak üzere tüm yarışları kazanarak bir ayakta alınabilecek en yüksek puanı toplayan tek sporcu olmayı başardı. Bu sonuç, Ayşe Çebi’nin yalnızca hızlı değil aynı zamanda mental olarak da ne kadar güçlü bir sporcu olduğunu ortaya koydu.

ASLA PES ETMEDİM

Sezonun ikinci yarışının ardından liderin 45 puan gerisine düşen Ayşe Çebi geri dönüş hikâyesini, “Bu kadar rekor kırmam, yarış kazanmam ve yaşadığım tüm zorluklara rağmen geri dönmem benim için çok anlamlıydı. Asla pes etmedim. Sezonun geneline baktığımda şampiyonluğu fazlasıyla hak ettiğimi düşünüyorum” sözleriyle özetledi. Başarının bir ekip işi olduğunun altını çizen genç sporcu, ailesine, sporcusu olduğu Borusan Otomotiv Motorsport takımına, mekanikerlerine ve kendisini destekleyen herkese teşekkür ediyor.

PANDEMİYLE BAŞLADI

Ayşe Çebi’nin kartingle tanışması 12 yaşında, pandemi döneminde oldu. Televizyonda babasıyla izlediği yarışlar merakını tetikledi, araştırdı ve karting pistine adım attı. “Pandemi döneminde sporcu olduğumuz için iznimiz vardı, her gün antrenmana gidiyorduk” diyen Çebi için bu süreç, bir hobiden çok daha fazlasına dönüştü. İlk yarış sezonunda Türkiye üçüncülüğü elde etti. O günlerde işin ciddiyetinin henüz farkında değildi. Ancak yıllar içinde hedefleri büyüdü, bakış açısı değişti. Bugün geldiği noktada ise Senior kategoride Türkiye şampiyonu tek kadın milli sporcu.

KASKI TAKINCA BAŞKA BİRİSİYİM

Pistteki rakipleri arasında cinsiyet ayrımı yapmadığını söyleyen Çebi, yarış felsefesini şöyle özetledi: “Bu spor voleybol, basketbol ya da futbol gibi değil. Yani yarışlarda kadın ve erkek ayrımı yok. Tıpkı trafikte de olmadığı gibi. Ben pistlerde her zaman genel klasmanda en iyisi olmak istedim.”

14 ile 32 yaş arasındaki pilotların yarıştığı ‘Senior’ kategorinin en zorlu kategori olduğunu vurgulayan Çebi, 2025 yılının kendisi için en zorlu ama en keyifli sezon olduğunu söyledi: “Kaskımı taktığımda bambaşka bir insana dönüşüyorum, hiçbir şey düşünmüyorum. Sanki bir savaş başlıyor. Marşa basıyorum ve sadece hedefe odaklanıyorum. Kalbim 200 atıyor. Hayat çok hızlı akıyor. Çok çalışıyorum. Yurtdışında öğrendiğim bir şey. Performans analizi yapıyorum. Notlar alıyorum ve bir sonraki antrenmanda daha hızlı olmaya çalışıyorum. Kiminle yarışmak isterdim, tabii ki Max Verstappen’le.”

HEDEFİ OLİMPİYATLAR

Önümüzdeki yıl İsviçre’de üniversite eğitimine başlayacak olan Ayşe Çebi, sporla bağını koparmaya niyetli değil: “2026 yılı sonunda düzenlenecek Motor Sporları Olimpiyatları’nda karting branşında ülkemi, bayrağımı başarıyla temsil etmek istiyorum. Ardından karting kariyerimde jübile yapmayı planlıyorum.”

61 YARIŞ 54 KUPA

Bugüne kadar 61 yarışta 54 kupa kazanan Ayşe Çebi, Türkiye’de ve yurtdışında toplam 17 farklı pistte yarıştı. İtalya, Fransa, Belçika, İspanya, Portekiz ve Abu Dabi’de edindiği uluslararası deneyimler, onun gelişiminde önemli rol oynadı. Yurtdışı yarışlarında düzenli olarak ilk 10 içinde yer alması, otoriteler tarafından uluslararası alanda potansiyelinin en net göstergelerinden biri olarak görülüyor.