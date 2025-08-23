Rüzgarın etkisiyle alevler büyüdü! Kocaeli'de otluk alanda yangın | Alevler evlere sıçradı

Haberin Devamı

Çenedağ Mahallesi mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı, bölgede yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.

Bazı baraka ve konteynerlere de sirayet eden yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangında çok sayıda ev alev aldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ot yangını, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Haberin Devamı

Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Derince ilçesi, Çınarlı Mahallesi 17 Ağustos Mezarlığı yakınındaki ormanlık alanda çıkan ve alandaki barakaların zarar gördüğü yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürülmüştür. Soğutma çalışmaları havadan ve karadan olmak üzere devam etmektedir" denildi.

MALATYA'DA ARAZİDE ÇIKAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde arazide çıkan yangın, ormana sıçradı. 1 ev zarar görürken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Akkent Mahallesi'ndeki bir arazide öğle saatlerinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 8 itfaiye aracı ile söndürme çalışmaları devam ederken, bölgeye arazöz, UMKE ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Köylülerin söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında, şu ana kadar 1 ev zarar gördü.