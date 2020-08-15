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Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 15.08.2020 - 13:45,Son Güncelleme:

Rüzgardan kaçan 20 tur teknesi koya yanaştı

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Rüzgardan kaçan 20 tur teknesi koya yanaştı
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AKDENİZ açıklarında, saatteki hızı 25 kilometreyi gören rüzgar nedeniyle turistik tekneler içlerindeki tatilcilerle birlikte koya yanaşmak zorunda kaldı. Rüzgarın hızını akşam saatlerinde düşüreceği öğrenildi.

Antalya açıklarında tatil yapmak isteyen turistlere hizmet veren tur tekneleri, körfez açıklarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle kıyıya yanaştı. Açıkta rüzgar hızının saatte 25 kilometreyi görmesi nedeniyle yaklaşık 20 tur teknesi içindeki tatilcilerle birlikte Antalya- Kemer Karayolu üzerindeki balıkçı barınağı bitişindeki koya yanaştı. Kentte bugün hava sıcaklığı 38 derece, nem oranı ise yüzde 15'leri gördü.

Deniz suyu sıcaklığının 29 derece olduğu şehirde, denizdeki poyrazın şiddetinin akşam saatlerine doğru düşeceği öğrenildi.

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