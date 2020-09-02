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Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)
Haber Giriş: 02.09.2020 - 16:59 | Son Güncelleme:

Rüzgarda uçan şapkasını yakalamak isterken traktörden düşüp öldü

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Rüzgarda uçan şapkasını yakalamak isterken traktörden düşüp öldü
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KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesinde rüzgardan uçan şapkasını yakalamak isteyen Mehmet Kaptan (65), traktörden düşerek hayatını kaybetti.

Domaniç ilçesine bağlı Küçükköy’de Seyfullah Kaptan (67) ve kardeşi Mehmet Kaptan kendilerine ait tarladan eve dönmek için yola çıktı. İddiaya göre, Seyfullah Kaptan’ın kullandığı 16 KEV 80 plakalı traktör, Domaniç-Tavşanlı yolu üzerindeki köye yaklaştığı sırada, Mehmet Kaptan rüzgardan uçan şapkasını yakalamak istedi. Ancak, traktörden düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine gelen ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Kaptan hayatını kaybetti.

Domaniç İlçe Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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