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Rüzgar yönü nasıl anlaşılır, ne gösterir?

#Rüzgar Yönü#Rüzgar Yönü Nasıl Hesaplanır#Rüzgar Yönü Hesaplama
Rüzgar yönü nasıl anlaşılır, ne gösterir

Rüzgar yönü, belirli durumlarda teknik anlamda önem arz edebilmektedir. Rüzgâr yönü veya rüzgâr istikâmeti kavramı, rüzgârın yeryüzüne paralel hareket doğrultusunu ifade eder. Rüzgâr yönü genellikle ana ve ara yönlerde veya açısal azimut olarak ifade edilir. Peki, Rüzgar yönü nasıl anlaşılır, ne gösterir? İşte, o detaylar

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Rüzgar yönü, bazı araçlar kullanılarak ölçülebilmektedir. Bunlarda modern ve ilkel araçlarla yapılabilmektedir. Peki, rüzgar yönü nasıl anlaşılır, ne gösterir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

 

RÜZGAR YÖNÜ NASIL ANLAŞILIR, NE GÖSTERİR?

Rüzgâr yönünü pratik olarak ölçmek için, rüzgâr gülü, rüzgâr tulumu gibi çok çeşitli araçlar kullanılır. Bir rüzgâr gülünün yolu rüzgârın daha kuvvetli estiği yön tarafından belirlenir. Rüzgârı estiği yönde rüzgâr tulumunun geniş ağzı bulunur.

Rüzgâr hızı ve yönünü hassas olarak ölçmek için anemometre gibi modern araçlar kullanılır. Bu tür araçlar Rüzgâr güç endüstrisi tarafından türbin kontrol ve rüzgâr kaynak değerlendirme için kullanılır.

Modern araçların bulunmadığı ilkel şartlarda, rüzgârın yönünü bulabilemek için işaret parmağı kullanılabilir. Parmak ıslatılıp gökyüzünü işaret edecek şekilde yukarı kaldırılır. Bu durumda parmağın soğuğu hissettiği taraf, rüzgârın estiği yöndür. "Parmak tekniği" nemli veya sıcak havalarda çok etkili değildir. Çiy noktasını ölçmek için de aynı prensip kullanılabilir.

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