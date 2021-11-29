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Rüzgar yönü, bazı araçlar kullanılarak ölçülebilmektedir. Bunlarda modern ve ilkel araçlarla yapılabilmektedir. Peki, rüzgar yönü nasıl anlaşılır, ne gösterir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

RÜZGAR YÖNÜ NASIL ANLAŞILIR, NE GÖSTERİR?

Rüzgâr yönünü pratik olarak ölçmek için, rüzgâr gülü, rüzgâr tulumu gibi çok çeşitli araçlar kullanılır. Bir rüzgâr gülünün yolu rüzgârın daha kuvvetli estiği yön tarafından belirlenir. Rüzgârı estiği yönde rüzgâr tulumunun geniş ağzı bulunur.

Rüzgâr hızı ve yönünü hassas olarak ölçmek için anemometre gibi modern araçlar kullanılır. Bu tür araçlar Rüzgâr güç endüstrisi tarafından türbin kontrol ve rüzgâr kaynak değerlendirme için kullanılır.

Modern araçların bulunmadığı ilkel şartlarda, rüzgârın yönünü bulabilemek için işaret parmağı kullanılabilir. Parmak ıslatılıp gökyüzünü işaret edecek şekilde yukarı kaldırılır. Bu durumda parmağın soğuğu hissettiği taraf, rüzgârın estiği yöndür. "Parmak tekniği" nemli veya sıcak havalarda çok etkili değildir. Çiy noktasını ölçmek için de aynı prensip kullanılabilir.