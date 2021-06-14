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Semih ÅžAHÄ°N/BURSA, (DHA)-
Haber GiriÅŸ: 14.06.2021 - 11:26 | Son GÃ¼ncelleme:

Rüzgar türbini gövdesi yüklü TIR'Ä±n dönüÅŸü için yoÄŸun çaba

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Rüzgar türbini gövdesi yüklü TIR'Ä±n dönüÅŸü için yoÄŸun çaba

Bursa'da rÃ¼zgar tÃ¼rbininin 35 metre uzunluÄŸundaki gÃ¶vde bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n parÃ§asÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan TIR, kavÅŸakta dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapamayÄ±nca trafik durma noktasÄ±na geldi. TIR'Ä±nÂ trafik polisleri ve firma yetkililerinin yaklaÅŸÄ±k 1 saatlik Ã§abasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapmasÄ± dronla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â

Olay, dÃ¼n saat 17.30 sÄ±ralarÄ±nda merkez NilÃ¼fer ilÃ§esi GÃ¶rÃ¼kle KavÅŸaÄŸÄ±â€™nda meydana geldi. Ä°zmirâ€™den 34 KM 5910 plakalÄ± TIRâ€™a, rÃ¼zgar tÃ¼rbininin gÃ¶vde kÄ±smÄ±nÄ±n 35 metrelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yÃ¼klendi.

RÃ¼zgar tÃ¼rbini gÃ¶vdesi yÃ¼klÃ¼ TIRÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in yoÄŸun Ã§aba

Sakaryaâ€™ya doÄŸru yola Ã§Ä±kan TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, GÃ¶rÃ¼kle KavÅŸaÄŸÄ±â€™ndan Ä°stanbul-Bursa-Ä°zmir otobanÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in girdiÄŸi kavÅŸaktanÂ dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapamadÄ±. TIR'Ä±n kavÅŸakta kalmasÄ± nedeniyleÂ yol trafiÄŸe kapandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da trafik polisi sevk edildi. TIRâ€™Ä±n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼, trafik polisleri ve firma yetkililerin yoÄŸun Ã§abasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saÄŸlandÄ±.

RÃ¼zgar tÃ¼rbini gÃ¶vdesi yÃ¼klÃ¼ TIRÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in yoÄŸun Ã§aba

TIR nedeniyle oluÅŸan araÃ§ kuyruÄŸu, dronla havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. TIR ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n yoluna devam etmesinin ardÄ±ndan yol yeniden trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±.

RÃ¼zgar tÃ¼rbini gÃ¶vdesi yÃ¼klÃ¼ TIRÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in yoÄŸun Ã§aba

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