Rüzgar eş anlamlısı kelimesini öğrenmek mümkündür. Rüzgar kelimesinin eş anlamlısı yel kelimesidir. Türk Dil Kurumu sözlüklerinde genellikle her kelimenin anlamı bulunmaktadır. Farsçadan dilimize geçmiş rüzgar kelimesinin de Türk Dil Kurumu sözlüklerinde anlamı şu şekildedir:

- Havanın yer değiştirmesiyle oluşan esinti

- Rüzgar çizelgesinde 17-21 deniz mili olan ve kuvveti 5 ile gösterilen esinti

Rüzgar Eş Anlamlısı

Eş anlamlı kelimeler yerine anlamdaş veya yakın anlamlı kelimeler de kullanılabilir. Rüzgar kelimesi dilimize Farsçadan girmiş bir kelimedir. Rüzgar kelimesinin eş anlamlı kelimesi ise yeldir. Her iki kelime de aynı anlam barındırdığından cümle içerisinde rüzgar yerine kullanılabilir.

Rüzgar Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler yazılışları farklı ama anlamları aynı kelimelere denmektedir. Bu kelimelerden birisi de rüzgar kelimesidir. Rüzgar kelimesinin eş anlamlı kelimesi yeldir. Cümle içerisinde rüzgar kelimesi yerine eş anlamlısı veya anlamdaşı yel kelimesi de kullanılabilir.