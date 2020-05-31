Rüzgar Enerjisi nedir? Kullanım alanları nelerdir? Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi hakkında bilgi

İlk yararlanma biçimleri olarak güneş enerjisi açısından yelkenli gemiler ve yel değirmenleri söylenebilir. Zaman içerisinde ise su pompalama, tahıl üretme, ağaç kesme ve benzeri işlemlerde rüzgar enerjisinden faydalanılmıştır. Günümüzde ise artık elektrik üretme noktasında oldukça önemli bir potansiyel elde edilmiş durumda. Birçok farklı alanda kullanılmakta ve yenilenebilir enerji olarak düşük maliyet ile doğayı koruyan bir imkan sağlamaktadır.

Rüzgar Enerjisi Nedir?

Rüzgarı oluşturan hava akımı ile meydana gelen kinetik enerji rüzgar enerjisi olarak bilinmektedir. Rüzgarda yaşanan hareketlilik öncelik olarak mekanik enerjiye ve daha sonra elektrik enerjisine dönüşmektedir. Özel olarak farklı noktalara konumlandırılan sistemler üzerinden rüzgar enerjisi bu şekilde elde edilir. Özellikle doğayı koruması ile beraber temiz ve sonsuz bir enerji kaynağı olarak, rüzgar oldukça önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

Tabii rüzgar enerjisi güneş enerjisi kadar yüksek bir potansiyele sahip değildir. Ancak yine de yenilenebilir enerji kaynağı olarak birçok farklı avantaj sunmaktadır. Enerji güvenliğini sağlayarak hava kirliliğini oldukça minimum seviyeye indirir. Asla tükenmeyecek bir enerji kaynağıdır. İklim değişikliğine karşı önemli bir potansiyel oluştururken, maliyetleri de aşağıya çeker. Yakıt ithalatını önlenmesinin yanı sıra çok çabuk şekilde kurulur. Üstelik radyasyon yaymayan ve patlama yaratmayan sağlıklı ve güvenli bir kullanım imkanı sağlar.

Rüzgar Enerjisi Kullanım Alanları Nelerdir?

Dünyanın birçok farklı yerinde olduğu gibi Türkiye'de de rüzgar enerjisinden oldukça fazla faydalanılıyor. Özellikle jeolojik yapısı ile beraber iklim şartları üzerinden Türkiye, rüzgar enerjisi noktasında önemli ülkeler arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda pek çok farklı amaç için değişik alanlarda rüzgar enerjisi özel sistemler üzerinden kullanılmaktadır.

- Evlerde,

- Birçok farklı işletmede,

- Park ve bahçe ile cadde aydınlatmaları,

- Sinyalizasyon,

- Tekne ve mobil istasyonları ile beraber karavanlar,

- Sulama sistemleri,

- Elektrik enerjisi ihtiyacı olabilecek bütün farklı alanlar,

Özel kurulum ile beraber güvenli şekilde elektrik enerji imkanı sağlayan rüzgar enerjisi, çok düşük maliyet üzerinden yenilenebilir bir olanak tanımaktadır. Her ne kadar çok yüksek oranda bir elektrik enerjisi üretme potansiyeli olmasa bile, belli başlı bazı yerler için yeterli derecede enerji ile beraber, doğayı koruma imkanı sunuyor.

Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretimi Hakkında Bilgi

Kullanım amaçlarına bağlı olarak farklı noktalara birçok değişik rüzgar türbinleri kurulmaktadır. Bu konuda farklı niteliklere sahip pek çok çeşit rüzgar türbinin bulunuyor. Özellikle dönme eksenine bağlı olarak üç farklı sistem yer almaktadır.

- Yatay eksenli rüzgar türbinleri,

- Dikey eksenli rüzgar türbinleri,

- Eğik eksenli rüzgar türbinleri,

Özellikle gece oluşan soğuk hava tabakası gündüz havanın ısınması ile birlikte yukarı doğru çıkar. Böylece hava genleşir ve yükselmeye başlar. Bu doğrultuda atmosferdeki soğuk hava tabakası aşağı doğru iner. Böylece sıcak ve soğuk havanın yer değiştirmesi ile beraber Rüzgar oluşur. Rüzgar türbinlerinde pervanelerin dönmeye başlaması ile jeneratör ile beraber hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüşür. Böylece güvenli şekilde elektrik enerjisi üretilir; depolanır ve farklı alanlarda değişik zamanlarda kullanılır.

Dağ eteklerine ya da deniz ile beraber birçok farklı boş alanlarda rüzgar türbinlerine rastlamak mümkün. Sağlıklı ve güvenli şekilde elektrik enerjisi üretimi ile beraber, birçok farklı alanda yenilenebilir enerji imkanı sağlanır.