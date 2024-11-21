Rüzgar alevleri güçlendirdi

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Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 12 dakika içerisinde Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait Küçüksanayi’den 6, İhsaniye’den 3, Balıklı, Mimarsinan ve Gürsu’dan 2, Gençosman, Demirtaş, İnegöl, Gemlik, Mudanya, İznik ve Karacabey’den de birer itfaiye aracı bölgeye sevk edildi.

22 araçta 50’den fazla personel alevlere müdahale ederken, hammaddelerin yanıcı olması ve fırtınanın şiddetini arttırması ekiplerin işini güçleştirdi. Alevler büyürken, siyah dumanlar da kentin birçok noktasından görüldü. İtfaiyenin 4 ayrı koldan müdahale ettiği alevler sebebiyle işyerinin 2 ayrı noktadaki tavanı çöktü.