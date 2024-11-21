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Rüzgar alevleri güçlendirdi

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#Bursa #Mobilya Fabrikası#Yangın
Rüzgar alevleri güçlendirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 07:00

Bursa’da dün 21.40 sıralarında Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi 772’nci sokakta bulunan mobilya fabrikasında yangın çıktı.

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Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 12 dakika içerisinde Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait Küçüksanayi’den 6, İhsaniye’den 3, Balıklı, Mimarsinan ve Gürsu’dan 2, Gençosman, Demirtaş, İnegöl, Gemlik, Mudanya, İznik ve Karacabey’den de birer itfaiye aracı bölgeye sevk edildi.

22 araçta 50’den fazla personel alevlere müdahale ederken, hammaddelerin yanıcı olması ve fırtınanın şiddetini arttırması ekiplerin işini güçleştirdi. Alevler büyürken, siyah dumanlar da kentin birçok noktasından görüldü. İtfaiyenin 4 ayrı koldan müdahale ettiği alevler sebebiyle işyerinin 2 ayrı noktadaki tavanı çöktü.

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#Bursa#Mobilya Fabrikası#Yangın

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