‘Rüyasında beni görüyordur’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda özetle şunları söyledi:

“2020’den 2021’e sorunları devraldık, ‘artık yeter’ diyoruz. 2021’de sorunu çözecek insanların siyasette yükselmesini, vatandaşın da ‘artık yeter’ demesini bekliyoruz.

(İlker Başbuğ’un 27 Mayıs darbe açıklaması) Biz hiçbir darbeyi savunmadık. Biz hem askeri hem de sivil darbelere karşıyız. OHAL koşullarında darbe süreci sürüyor. Biz her iki darbeye de karşıyız.

BOĞAZİÇİ’NDEKİ FOTOĞRAF

(Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananlar) Bilim üretilen yerlerde, düşüncenin özgürce tartışıldığı yerde akademik özerklik vardır. Kelepçe takılması için darbe döneminin daha güzel fotoğrafı olabilir mi?

(Fikri Sağlar’ın eleştirileri) Gereksiz tartışma, herhangi bir değerlendirmem yok.

PARA HER ŞEY DEĞİLDİR

(SMA için iktidarın tavrı) Umudun önüne para konulamaz. Karşı çıkanlar, kendi çocukları aynı pozisyonda olsalardı, karşı çıkarlar mıydı? O beyler, o annelerin dramını biliyorlar mı? Para her şey değildir.

(Demokrat Parti’nin ittifaktan koptuğu iddiası) Endişeniz olmasın, o haberler doğru değil, asparagas. Daha üç dört gün önce sayın genel başkanla yemek yedik.

(Parlamenter sistem) İttifakı oluşturan partiler ortak metin çıkarılabilirse, Türkiye’nin önüne güzel çalışma konulmuş olacak. AK Parti de yaparsa teşekkür ederiz.

İSTEDİĞİ KADAR ELEŞTİRSİN

(Taciz eleştirileri partiye zarar veriyor mu) Kişi suç işlemiş ise gereğinin yapılması lazım, bu kadar basit. Biz de gereğini yapıyoruz. Erdoğan, istediği kadar saldırsın. CHP’den korkuyor. CHP’yi istediği kadar eleştirebilir. Sanırım gece rüyasında da en çok beni görüyordur. Partiye zarar veriyor mu? Bizim partimize zarar vermez.

AŞI OLACAĞIM

(Aşı olacak mısınız?) Aşı gelirse oluruz tabii. Bu kararı doktorlar verir.

(HDP’nin kapatılması tartışması) Bu AK Parti ve MHP’nin sorunu. Kapatılabilir mi? Kapatılabilir. Bunlar doğru mu? Hayır, demokrasimizi geriye götürür.

(CHP’li Süleyman Girgin iddiası) Bir iftira var. Sonuna kadar gidin, hesabını sorun.