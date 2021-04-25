‘Rüyamda cöö diye karşıma çıktın Başkan Dedeciğim’

Bugüne kadar dünyanın dört bir yanından devlet başkanlarını, dünya siyasetine yön veren birbirinden önemli isimleri ağırlayan Huber Köşkü Devlet Konuk Evi’nin 23 Nisan’da çok özel konukları vardı. Ülkenin dört bir yanından devlet korumasındaki 10 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’la birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın iftar davetlisiydi. Davetin en özel konuğu ise, Cumhurbaşkanı’na mektup yazıp onunla rüyada yemek yediğini anlatan 12 yaşındaki Mehmet Semih’ti. Erdoğan, Isparta’daki Şehrigül Çocuk Evi’nden kalan Mehmet Semih’in kendisine yazdığı mektubu sofrada bir kez daha okudu. Mehmet Semih şunları yazmıştı: “Başkan Dedeceğim. Gerçek hayatta hiç olmasını beklemediğim rüyamı sizlere kısaca anlatayım. Televizyon izlerken haberlerde görmüştüm, Millet Kütüphanesini. Rafların arasında kitaplara bakarak gezerken, Cöö diye karşıma Cumhurbaşkanımız, başkanımız çıkıverdi. Çok korkmuş ve şaşırmıştım. Hadi gel seni yemeğe götüreyim dedi. Çok güzel bir salona gittik beraberce. Yemek yedik, bana telefon hediye etti. O sevinçle uyanmışım. Meğer hepsi bir rüyaymış. Olsun rüyamda bile olsa seninle olmak güzeldi.” Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, tam da Mehmet Semih’in rüyasında olduğu gibi çekmeceden çıkarttıkları, içinde tablet, telefon ve kitap bulunan kutuları çocuklara hediye etti.

HAMBURGER PATATES YEDİLER

Çocuklar için iftar mönüsünde hamburger ve patates, tatlı olarak da pamuk şekeri, elma şekeri ve pasta vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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