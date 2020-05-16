Rüyalarınıza günlük tutun

Bilinmeyen durumların ve hastalıkların insanların bütün yaşam fonksiyonları gibi uykuyu da etkilediğini anlatan Fidan, şöyle konuştu: “Herkes gece boyunca 4 ila 6 kez 10-15 dakikalık kesitler halinde rüya görür. Kaygı ve stres artışına bağlı olarak uykudaki değişiklikler nedeniyle rüya içeriklerinde daha fazla korku unsurları ortaya çıkabiliyor. COVID-19 salgını nedeniyle korkulu rüyalar arttı. Bunun kontrol altında bulundurulması gerekiyor. Kişilerin gördükleri rüyaların neler olduğunu tespit etmek lazım. Sabah kalktığımızda rüyalarımızın çoğunu hatırlamıyoruz. Rüyaların daha sonra uzmanlar tarafından değerlendirilmesini sağlamamız için rüya günlüğü tutulmasını tavsiye ediyoruz.”

YATAĞIN BAŞINA DEFTER-KALEM

Doç. Dr. Fidan, kişilerin yataklarının başında bulunduracağı küçük bir defter ve kalem yardımıyla gece boyunca uyanma esnasında uykusuna ve rüyalarına dair küçük notlar alması gerektiğini söyledi.