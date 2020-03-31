Rüya kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Oldukça eski zamandan bu yana günümüzde hala Türkçede kullanılan yaygın kelimelerden biridir. Hatta bu anlamı üzerinden şu an en çok değerlendirilen kelime olarak öne çıktığını söylemek mümkün.

Rüya Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Rüya kelimesinin eş anlamlısı ‘düş’ olarak bilinir. Cümle içerisinde rüya yerine farklı zamanlarda diş şeklinde kullanmak mümkün. Zira gündelik yaşam içerisinde rüya kelimesi ile beraber düş sözcüğü de çok sık kullanılan alternatifler arasında yer alıyor.

TDK’ya Göre Rüya Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu'na bakıldığında rüya eş anlamlısı ‘düş’ olarak karşımıza çıkıyor. Bu kelimeyi hem yazılı hem de sözlü olarak rüya yerine rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aynı zamanda gündelik yaşam içerisinde de değerlendirmeniz mümkün. Özellikle edebi eserlerde ve farklı yazılı metinlerde sıkça karşılaşılan kelimeler arasında bulunuyor.