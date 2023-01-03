Rüya cinayeti beraatine itiraz

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İzmir Buca’da 9 Nisan 2016’da, dava dosyasına göre, 1.5 yıllık evli Rüya Polat (33) evinde 28 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş bir halde bulunmuştu. Cezaevinden bir haftalığına izinli çıkan ve cesedi bulan eşi Ahmet Polat tutuklanmıştı. Bir yıl tutuklu kaldıktan sonra İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla delil yetersizliğinden beraat etmişti. Rüya Polat, annesi ile aynı şekilde cinayete kurban gitmişti. Sanık kocanın beraatini istinaf ardından Yargıtay 1. Ceza Dairesi de onamıştı.

‘DELİL YARATTI’

Temyiz aşamasında da beraatin bozulması yönünde tebliğname düzenleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Rüya Polat’ın katilinin kocası Ahmet Polat olduğu iddiasıyla bu kez de 1. Ceza Dairesi’ne olağanüstü itirazda bulundu. İtirazda, Rüya Polat’ın ayrılmak istediği, Ahmet Polat’ın cezaevinden izinli çıkmasına rağmen eşi ile kalmak yerine ailesinin evine gidip yemek yediği “Suçtan kurtulmak ve lehine delil yaratmak amacıyla”; “Canım karım seni çok özledim” şeklinde mesajlar attığı, tanık olması için kapıyı çilingirle açtırdığı savunuldu.

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İtirazda, delillerin takdirinde yanılgıya düşüldüğü, sanık kocanın eşini kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğu vurgulandı. 22 Aralık tarihli itirazda dairenin onama kararının kaldırılması istendi.