Rüya Avrupa orkestrasında

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Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık Lisesi öğrencisi, 16 yaşındaki keman sanatçısı Rüya Demirtaş, Avrupa Gençlik Orkestrası Akademisi’ne (European Youth Orchestra Academy) seçilerek büyük bir başarıya imza attı. Avrupa’nın 17 ülkesinden 172 başvuru arasından seçilen, 76 genç müzisyen arasında yer alan Demirtaş, aynı zamanda 48 kişilik Genç Avrupalı Senfoni Orkestrası başkemancı kadrosunda da yer aldı. Genç kemancının başarısı Alman basınında da yer aldı.

BELGRAD’DA BİRİNCİ OLDU

Genç kemancının müzik yolculuğu dört yaşındayken başladı. Piyano ve Orff (perdeli vurmalı aletler) dersleri alan Demirtaş, 2016 yılında da Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık Okulu’na keman anasanat dalında burslu olarak kabul edildi. 2019 yılında Clara Zahler’in keman ustalık sınıfına katıldı. 2021 yılında Belgrad’da düzenlenen uluslararası yarışmada birincilik ödülünü kazandı. Aynı yıl Bilkent Çocuk Senfoni Orkestrası’na katıldı ve 2021-2023 yılları arasında orkestrada konzermeister ve ikinci keman grup şefi olarak görev yaptı.

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BRÜKSEL’DE KONSER VERDİ

2022 yılında Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi’nin düzenlediği keman ustalık sınıfına aktif katılımcı olarak kabul edildi; Hagai Shaham ve Pelin Halkacı Akın ile çalıştı. Aynı yıl Cunda Adası’nda gerçekleştirilen Ayvalık Uluslararası Müzik Festivali kapsamında konser verdi. 2023 yılında Bilkent Çocuk Senfoni Orkestrası’nın dört solistinden biri olarak sahne aldı. 2024 yılında Erik Satie Uluslararası Müzik Yarışması ve Couperin Uluslararası Müzik Yarışması’nda 11–13 yaş kategorilerinde Platinum Award ve Excellent Musicianship Special Prize ödüllerini kazandı. 2024 ve 2025 yıllarında Brüksel’de düzenlenen Musica Mundi Yaz Festivali’nde oda müziği konserlerinde yer aldı. Aralık 2024’te Marco Misciagna keman ustalık sınıfına katıldı.

GÖKMEN ŞEFLİĞİNDE KONSER

2024 yılında Rengim Gökmen şefliğinde İstanbul’da Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası ile konser verdi ve 2025 yılında aynı orkestrada ikinci keman grup şefi olarak görev aldı. 2025 yılında Veriko Tchumburidze ve Alican Süner ile ustalık sınıflarında çalıştı. Aynı yıl Bilkent Senfoni Orkestrası ile solistlerden biri olarak J.S. Bach’ın Re minör İki Keman için Konçertosu’nu seslendirdi ve Londra’da Royal College of Music öğretim görevlisi Madeleine Mitchell’in keman ustalık sınıfına katıldı. Mart 2026’da Valeriy Sokolov ile gerçekleştirilen keman ustalık sınıfında çalışma fırsatı buldu. 2026 yılında European Youth Orchestra Academy programına kabul edilen Demirtaş, bu ay Almanya’nın Mannheim kentinde düzenlenen akademi çalışmalarına katılıyor.