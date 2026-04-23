Rutte’den ASELSAN’a ziyaret: Son derece etkilendim

Haberin Devamı

Rutte’yi Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün karşıladı. Savunma sanayisinde üretimi hızlandırmanın ve yenilikçiliği teşvik etmenin önemine dikkat çeken Rutte, “Bu, NATO için en önemli önceliklerden biridir. Ayrıca temmuz ayında Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesinin ana gündem maddelerinden biri olacaktır” diye konuştu.

Rutte, savunma sanayisinde üretimin önemini vurgulayarak “Çünkü daha iyisini ve daha fazlasını yapmalıyız. Bu konuda Türkiye’nin yaptıklarından çok şey öğrenebiliriz. Buna ihtiyaç var çünkü tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz” değerlendirmesini yaptı. Güvenlik için sağlam savunma sistemlerine ihtiyaç olduğunu belirten Rutte, “Burada yaptığınız her şey Türkiye’nin güvenliğini sağlamaya yardımcı oluyor, aynı zamanda Türkiye’yi son derece değerli bir müttefik olarak gören ülkelerin güvenliğini de koruyor. Türkiye savunma sanayisi devrimi yaşadı” dedi.

Haberin Devamı

Rutte ASELSAN’ın bu devrimin ön saflarında yer aldığına dikkati çekti. Bu gayretin sürdürülmesinin, daha fazla ve hızlı üretim yapılmasının önemine işaret eden Rutte; Rusya, Çin ve İran’la ilgili “büyük tehlikelerle karşı karşıya oldukları” değerlendirmesinde bulundu. Rutte, NATO’nun İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren balistik mühimmatı başarıyla durdurduğunu hatırlatarak “NATO bu tür tehditlere karşı hazırlıklıdır ve Türkiye’yi ve tüm müttefiklerini savunmak için her zaman gerekli olanı yapacaktır” ifadesini kullandı. Rutte, ASELSAN’da “çığır açan” teknolojiler geliştirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Ben bunu Türkiye genelinde bir savunma sanayisi üssü olarak görüyorum. Bu yeteneklerin çoğunu bu şekilde gerçekleştiriyorsunuz ve bizim ihtiyacımız olan da budur. Ayrıca, Avrupa ve Kuzey Amerika genelinde, kelimenin tam anlamıyla Alaska’dan Ankara’ya kadar uzanan bir savunma sanayisine ihtiyacımız var. Birlikte üretmeye, birlikte yenilikler yapmaya ve birbirimizden alım yapmaya devam etmeliyiz. Tüm bunları mümkün kılan siz genç mühendislere hitap etmekten mutluluk duyuyorum.”

Haberin Devamı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Rutte ile daha önce iki defa Türk savunma sanayisini paylaştığı toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Orada çok etkilenmişti. Birçok konuşmasında da onları dile getiriyor. Türk savunma sanayiinin gelişmişliğini anlattı. Özellikle hava savunma ve Çelik Kubbe alt sistemlerinin üretileceği tesislere ve Türkiye’nin bu alanda yaptığı yatırıma değindi. ASELSAN’ın dünyadaki yerini ve ilerleyişini ifade ettik” diye konuştu.

MÜHENDİSLERE ÖVGÜ

ASELSAN’ın Polonya’ya elektronik harp sistemi ihracatından Hırvatistan Donanması için donattığı gemilere kadar uzanan başarılarına değinen Rutte, şirketin 28 yaş ortalamasına sahip mühendis kadrosu için “Gençlerin kolektif güvenliğimize katkısının parlayan bir örneği” ifadesini kullandı.