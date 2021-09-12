Rütbeleri söküldü: 28 Şubat’ın generalleri artık ‘ER’

Mahkeme haklarında verilen müebbet hapis cezası kesinleşen 14 emekli askerin rütbelerinin sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı’na yazı göndermişti. Genelkurmay da emekli generallerin bağlı bulunduğu kuvvet komutanlıklarına talimat verdi.

ÇEVİK BİR DE VAR

Çalışmaların ardından Genelkurmay Personel Başkanlığı, sanıklar hakkında TSK’dan çıkarma işlemi yaptı. Böylece emekli orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp’ın rütbesi söküldü. Dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekât Başkanı emekli korgeneral Hakkı Kılınç’a ilişkin yazı da İçişleri Bakanlığı’na gönderildi.

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