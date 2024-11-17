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Rusya’nın arka bahçesi Abhazya da karıştı

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#Ukrayna#Rusya#Abhazya
Rusya’nın arka bahçesi Abhazya da karıştı
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 07:00

Başlattığı Ukrayna savaşıyla başı büyük belada olan Rusya lideri Vladimir Putin’in arka bahçesinde yeni bir kriz çıktı.

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2008 yılında beş günlük Rus-Gürcü savaşı sırasında Rusya tarafından ilhak edilen Gürcistan’ın otonomisi Abhazya’da muhalefet dün isyan bayrağı çekerek yönetimin başında bulunan Rusya yanlısı Başkan Aslan Bjania’nın istifasını istedi.

Rusya’nın arka bahçesi Abhazya da karıştı

RUSLARA İMTİYAZA İSYAN

Çalkantılara yerel parlamentoda Rus işadamlarına imtiyazlı statü tanıyan yeni yasa yol açtı. Rus sermayeli şirketlere kuruluş sırasında büyük kolaylık ve beş yıllığına vergi muafiyeti veren yasa yerli iş çevreleri tarafından protesto edildi. Yasa dün sabah oylamaya sunulurken binlerce gösterici parlamento ve hükümet binasını işgal ederek oylama sürecini durdurdu.

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Rusya’nın arka bahçesi Abhazya da karıştı

BAŞKAN’A İSTİFA ÇAĞRISI

Protesto gösterilerine Abhazya’nın muhalif lideri Levan Mikaa’nın da meydana inmesiyle olaylar siyasi içeriğe büründü. Toplanan 30 bin kadar gösterici Abhazya Başkanı Aslan Bjania’ya gün sonuna kadar görevinden istifa etmesini istedi. Muhalefetin ültimatomunun ardından ortalardan kaybolan Bjania, meydana inen halkı kuvvet kullanarak dağıtmak için güvenlik güçleriyle görüştüğü öne sürüldü. Sokak ve meydanlarda yaşanan sürtüşmelerde 16 kişinin yaralandığı belirtildi. 

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#Ukrayna#Rusya#Abhazya

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