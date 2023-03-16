Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov’dan Batı’ya tahıl koridoru mesajı

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Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, “Bu bir ultimatom değil, bir sinyal. Bize uygun değilse bu anlaşmaya gerek var mı? 18 Mayıs’a doğru sonuçları görelim” dedi. Büyükelçi, Yerhov, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı değerlendirirken de, “Resmi olarak hayır ama pratikte NATO’ya karşı savaş halindeyiz. Bu savaş nasıl ve ne zaman biter onu Allah bilir. Askerlerimiz cephenin öbür tarafında başka dillerde konuşulduğunu söylüyor. Telsizde İngilizce, Almanca, Polonya dili gibi dillerden anonslar duyuluyor” dedi.

Türkiye’nin arabuluculuk girişimleriyle Temmuz ayında Rusya ile Ukrayna arasında anlaşması imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına Rusya’nın itirazı var. Rusya, anlaşmayı üzerinde uzlaşılan 120 günlük süre yerine bu defa sadece 60 gün uzatmayı kabul etti.

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Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili bir belgesel gösteriminin ardından Ankara’da gazetecilerle bir araya gelen Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, ülkesinin bu kararının nedenlerini anlattı. Yerhov, Karadeniz’de düşürülen ABD dronu ve Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili de konuştu:

“Anlaşma iki organik bölümden oluşuyor. Birinci bölüm yani Ukrayna’nın tahıl satışı anlaşması ile ilgili itirazlarımız var. Aç ülkeler az alıyor. Batılılar çok alıyor.

Rus tahılı ile ilgili daha çok problem var. İhracat için gemiler lazım. Bu gemilerin kiralanması, ödeme ve sigorta ile ilgili sorunlar var.

Gübre daha büyük bir sorun.

Türkiye ve Birleşmiş Milletler, İstanbul’daki merkezin katkıları ile bu problemi iyi biliyorlar ama Batı’da bir duvar görüyoruz.

Anlaşmayı sadece 60 gün için uzattık. Bu ultimatom değil bir sinyal. Bize uygun değilse bu anlaşmaya gerek var mı? 18 Mayıs’a doğru (60 günlük süre biterken) görelim sonuçlarını.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI

Resmi olarak hayır ama pratikte NATO’ya karşı savaş halindeyiz. Bu savaş nasıl ve ne zaman biter onu Allah bilir. Askerlerimiz cephenin öbür tarafında başka dillerde konuşulduğunu söylüyor. Telsizde İngilizce, Almanca, Polonya dili gibi dillerden anonslar duyuluyor.

İki taraf arasında görüşme şu an mümkün değil. Rusya’da görüşme yapalım arzusu var.

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Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılması onların savunma kapasitesini artırmaz.

Ben askeri uzman değilim ama tarafsız kalmaları onların bağımsızlığı için daha iyi diye düşünüyorum.

ABD DRONE’NUN DÜŞÜRÜLMESİ

(Karadeniz üzerinde ABD Drone’nun Rusya savaş uçakları tarafından düşürülmesi) Drone nereden kalkmış onu öğrenmeye çalışıyoruz ama bu IHA modelini iyi biliyoruz, üzerine silah koyulabilen bir model.

Bizim donanma merkezine çok yakın bir yerde uçuyor, üzerinde silah var mıydı bilmiyoruz.

Yoksa bile istihbari bir girişim olmuştur.”