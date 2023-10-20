Rusya’dan Türkiye’ye garantörlük desteği

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin inifisyatifi üzerinde birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

‘ANKARA İLE TEMASTAYIZ’

Resmi ziyaret kapsamında gittiği Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov, “Biz Rusya olarak Türk dostlarımızın İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili önerdiği (garantör ülkeler sistemi) fikrini ilginç buluyoruz. Ankara ile bu konuda temas halindeyiz. Yapıcı olan tüm önerileri desteklemeye hazırız. Birkaç gün önce Ankara tarafından dile getirilen inisiyatifin farkındayız” dedi. Türkiye’nin teklifinin çatışmayı diplomatik zemine çekme amacı taşıdığını belirten Lavrov, “Türkiye’nin bu öneriyi iyi niyetle yaptığını düşünüyoruz. Aynı zamanda İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili hazırlanan arabulucu planlarının taraflara zorla kabul ettirilmemesi, taraflardan birinin çıkarlarından taviz vermeye zorlanarak benimsetilmemesi görüşünü savunuyoruz. Türkiye’nin planıyla ilgili şu ana kadar edindiğim izlenim bunun taraflar arasında çıkar dengesini koruduğu yönündedir” diye konuştu.