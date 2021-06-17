Rusya’dan turistik heyet

Moskova'nın Antalya’ya gönderdiği teftiş heyetinde Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Hakları Kurumu (Rospotrebnadzor), Rosturizm ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri bulunuyor. Turizm sektöründeki gelişmeleri yakından takip eden Rus turizm sitesi ‘Turdom’un haberine göre Rus heyeti karargâhını Belek bölgesindeki bir otelde kuracak. Heyetin ilk günkü çalışması 10’a yakın otelin incelenmesini kapsıyor. İkinci gün Antalya ve çevresindeki turistlere sağlık hizmeti verecek hastane ve korona test merkezlerinin incelenmesi yer alacak. Rus heyeti üçüncü çalışma gününde Antalya ve çevresindeki tatil beldelerini dolaşacak.

RAPOR SUNACAKLAR

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Hakları Kurumu (Rospotrebnadzor) açıklamasında da “Türkiye ile Rusya arasında önceden varılan mutabakat uyarınca uzmanlardan oluşan heyetimiz Türkiye’yi ziyaret ederek koronavirüs salgınıyla ilgili yerinde incelemelerde bulunacak. Heyetin Moskova dönüşü sunacağı rapora göre ülkelerimiz arasında uçuşların yeniden açılıp açılmayacağı karara bağlanacak. Uçuşların yeniden başlatılması kararı alınırken Türkiye’nin yanı sıra Rusya’daki salgının gidişatı da dikkate alınacak” denildi.

KARADENİZ DOLDU

Bu arada Rusya Federal Turizm Ajansı ‘Rosturizm’ Başkanı Zarina Doguzova da Rusya’nın Karadeniz kıyılarının dolup taştığını açıkladı. İzvestiya gazetesine verdiği röportajda Rusya’nın Karadeniz sahil şeridinde daha fazla turist kabul edebilecek otel kalmadığını vurgulayan Doguzova, “Karadeniz sahillerimiz doldu. Oteller kapasitelerini tüketti. Önemli dış destinasyonların ileride de erişime uzak kalması durumunda fiyatlar aşırı yükselebilir. Uygun dış rotaların açılmasında yarar var” tavsiyesinde bulundu.

ANTALYA HAZIR

Rus heyetin incelemesi bugün başlarken Antalya’daki sektör temsilcileri, “Rus heyete Bakanlık yetkilileri ve Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) temsilcileri eşlik edecek. Program kapsamında güvenli turizm sertifikasına sahip otellerin tüm hizmetleri mercek altına alınacak. Odalar, yeme-içme alanları, plaj ve havuzlardaki önlemler hem sözlü olarak anlatılacak hem de birebir bu alanlarda gözlem yapılacak” diye konuştu. Rus uzman heyetin 19 Haziran’da Moskova’ya dönmesi bekleniyor.

MEMNUN AYRILACAKLAR

Calista Luxury Resort Genel Müdürü Ali Kızıldağ, “Uzman heyet bizim otelimizde konaklayacak. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan program doğrultusunda inceleme çalışmaları yürütülecek. Sektör olarak tüm hazırlıklarımız tamam. Heyetin Antalya’dan son derece memnun olarak ayrılacağını düşünüyoruz” diye konuştu. (Ceren DENİZ / ANTALYA)

RUSYA’DA VAKA TIRMANIŞI

Türkiye koronavirüs salgınında bulaş sayısını ciddi derecede kontrol altına alırken, Rusya’daki günlük vaka sayısı son bir haftadır rekor kırıyor. Günlük vaka sayısı 14 bin, günlük ölüm sayısı ise 400 civarında. Vaka tırmanışına bağlı olarak başkent Moskova ile ülkenin ikinci büyük kenti St.Petersburg’da sıkı yeni tedbirler uygulanmaya başlandı. Dolayısıyla Türkiye ile ilgili verilecek kararda salgının Rusya’daki yayılma hızının yeni bir engel teşkil edebileceği dile getiriliyor.

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