Rusya'dan İrlanda Başbakanı Martin de dahil 52 kişiye daha yaptırım kararı

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Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB), Rus vatandaşlarına vize verilmesini zorlaştırmaya yönelik kararlarına ve Ruslara uygulanan çeşitli kısıtlamalara destek veren İrlanda'ya yaptırım uyguladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'nin ülkemizi uluslararası alanda tecrit etme girişimlerine yönelik olarak Rus vatandaşlarına karşı uyguladığı tek taraflı kısıtlayıcı önlemleri koşulsuz destekleyen İrlanda hükümetinin Rusya karşıtı tavrına yanıt olarak, İrlanda yönetiminin 52 önemli politikacısı listeye dahil edildi" denildi.

yaptırım listesinde İrlanda Başbakanı Micheal Martin, İrlanda Başbakan Yardımcısı Leo Varadkar, İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee, İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe ile İrlanda Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı Simon Coveney yer alırken, söz konusu kişilerin Rusya'ya girişi yasaklandı.

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İrlanda'nın başkenti Dublin'de Rusya Büyükelçiliğine kamyonetle yapılan saldırının hatırlatıldığı açıklamada, "Brüksel'in diktesiyle hareket eden İrlanda, Rusya'ya karşı saldırgan bir propaganda yürütüyor ve ikili işbirliğini kendi çıkarları pahasına kısıtlama yoluna gidiyor. İrlanda toplumunda Rus düşmanı histeriyi körüklemenin sonuçlarından biri, bu yılın mart ayında Dublin'deki Rus Büyükelçiliğine düzenlenen saldırı oldu" ifadeleri kullanılırken, Rusya'nın, İrlanda'nın atacağı her adıma karşılık vereceği belirtildi.