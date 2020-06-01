MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRusya'daki koronavirüs hastası Türk, ambulans uçakla getirildi
GeriGündem Rusya'daki koronavirüs hastası Türk, ambulans uçakla getirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Çağlar ÖZTÜRK- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 01.06.2020 - 16:45,Son Güncelleme:

Rusya'daki koronavirüs hastası Türk, ambulans uçakla getirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rusya'daki koronavirüs hastası Türk, ambulans uçakla getirildi
Abone Olgoogle-news

RUSYA'nın başkenti Moskova'da koronavirüs (Covid-19) teşhisiyle tedavi gören Türk vatandaşı Selahattin Uğur (36), durumu ağırlaşınca Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla Adana'ya getirildi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne başvuran Selahattin Uğur, koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede durumunun ağırlaştığını bildirdi. Hastalık semptomlarının ağırlaştığı belirtilen Selahattin Uğur için Moskova Büyükelçiği'nin girişimleriyle Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Bakanlığın sağladığı TC- CJA tescil işaretli ambulans uçak, sabah saatlerinde Rusya'ya hareket etti. Tedavi gördüğü hastaneden ambulans uçakla alınan Selahattin Uğur, memleketi Adana'ya getirildi. Saat 16.00 sıralarında Adana Havalimanı'na indirilen ambulans uçağa koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri girdi. Uğur, yapılan kontrollerin ardından havalimanında bekletilen ambulansla tedavisi için Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle