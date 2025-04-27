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Rusya'da acı olay: 2 Türk hayatını kaybetmişti! Yaralı kurtulan adam son görevinde ayakta zor durdu...

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Kocaakça#Kazım Güler#Dağcılık
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 16:15

Rusya'da 4 arkadaşıyla tırmandığı Elbrus Dağı'nda yaşamını yitiren Mehmet Kocaakça'nın (53) cenazesi, memleketi Antalya'nın Manavgat ilçesinde toprağa verildi. Elbrus Dağı'nda yaralı olarak kurtarılan Cihan Yıldırım da arkadaşını son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Yıldırım, cenaze defnedilirken üzüntü yaşadı.

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Rusya'daki işlemlerin ardından İstanbul'a, sonra da Antalya'ya getirilen cenaze, havalimanında aile tarafından teslim alındı.

Rusyada acı olay: 2 Türk hayatını kaybetmişti Yaralı kurtulan adam son görevinde ayakta zor durdu...

Kocaakça'nın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Manavgat'ın Ahmetler Mahallesi'ne getirildi.

Rusyada acı olay: 2 Türk hayatını kaybetmişti Yaralı kurtulan adam son görevinde ayakta zor durdu...

Ahmetler Mahalle Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kocaakça'nın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Rusyada acı olay: 2 Türk hayatını kaybetmişti Yaralı kurtulan adam son görevinde ayakta zor durdu...

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Cenaze törenine Kocaakça'nın ailesi, yakınları, dağcı arkadaşlarının yanı sıra CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Rusyada acı olay: 2 Türk hayatını kaybetmişti Yaralı kurtulan adam son görevinde ayakta zor durdu...

YARALI KURTULAN DAĞCI AYAKTA GÜÇLÜKLA DURDU

Elbrus Dağı'nda yaralı olarak kurtarılan Cihan Yıldırım da arkadaşını son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Yıldırım, cenaze defnedilirken üzüntü yaşadı.

Rusyada acı olay: 2 Türk hayatını kaybetmişti Yaralı kurtulan adam son görevinde ayakta zor durdu...

Defin sonrası Kocakça'nın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Rusyada acı olay: 2 Türk hayatını kaybetmişti Yaralı kurtulan adam son görevinde ayakta zor durdu...

OLAY

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 5 dağcı 22 Nisan'da Rusya'daki Elbrus Dağı'na tırmanmış, zirve dönüşünde havanın aniden kötüleşmesi üzerine ikiye ayrılan ekipten Adnan Sarı ve İzzet Köseoğlu güvenli şekilde aşağı inmiş, Cihan Yıldırım, Mehmet Kocaakça ve Kazım Güler ise dağın yukarısında mahsur kalmıştı.

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Arkadaşlarının ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Cihan Yıldırım yaralı bulunmuş, Mehmet Kocaakça ve Kazım Güler'in cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

 

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#Mehmet Kocaakça#Kazım Güler#Dağcılık

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