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Rusya'daki 8.8'lik depremi Bartınlı inşaat işçileri kaydetti

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#Rusya#Deprem#Tsunami
Rusyadaki 8.8lik depremi Bartınlı inşaat işçileri kaydetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 10:16

Rusya'da meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem anı, inşaatta çalışan Bartınlı işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında Türkiye saati ile 02.24'te 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Rusyadaki 8.8lik depremi Bartınlı inşaat işçileri kaydetti

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Yerin 20,7 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapıldı.

Rusyadaki 8.8lik depremi Bartınlı inşaat işçileri kaydetti

Kamçatya'ya Bartın'dan inşaatlarda çalışmak için giden Türk işçiler, deprem anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Panik yaşanan o anlarda, Türk işçilerinin konuşmaları ile inşaat halindeki binanın ve demirlerin sallanması da görüntülerde yer aldı. 

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Rusyadaki 8.8lik depremi Bartınlı inşaat işçileri kaydetti

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#Rusya#Deprem#Tsunami

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