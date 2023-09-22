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Rusya'da yolcu uçağı pist dışına çıktı, yolcular tahliye edildi

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#Rusya#Antalya#Trafik
Rusyada yolcu uçağı pist dışına çıktı, yolcular tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 13:26

Anadolujet'e ait yolcu uçağı Rusya'da bulunan Perm Havalimanı'na inişinin ardından pist dışına çıktı. Olay sonrası yolcular uçaktan tahliye edilirken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

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Edinilen bilgiye göre, 173 yolcusu bulunan TK-3694 sefer sayılı TC-JGV kuyruk tescilli uçağı Boeing 737-800 tipi uçak Rusya'nın Perm kenti seferini yapmak üzere saat 07.00 Antalya Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Uçak yerel saatle saat 13.20'de Perm Havalimanı'na iniş tamamlayıp pisti terk ettikten sonra taksi yolundan dışarı çıktı. Olay sonrası uçaktaki yolcular tahliye edilirken, yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA SÜRECİ BAŞLADI

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, " İniş sonrası yolcularımız ve uçuş ekibinde herhangi sağlık sorunu yaşanmamış olup yolcular uçaktan tahliye edilmiştir. Olayla ilgili teknik ekiplerimiz araştırma sürecini başlatmıştır" denildi. (DHA)

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#Rusya#Antalya#Trafik

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