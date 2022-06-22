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Rusya'da tahıl koridoru zirvesi! Türk ve Rus heyetler Moskova'da görüştü

#Tahıl#Rusya#Ukrayna

Tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan çıkışı için yürütülen "kırmızı hat diplomasisi" kapsamında Türk ve Rus askeri heyetleri Moskova'da görüştü. Toplantının olumlu geçtiği bildirildi. Görüşme sonrası 'Azov Concord' adlı Türk kuru yük gemisi Rusya kontrolü'ndeki Mariopul'dan ayrılan ilk yabancı gemi oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gıda krizinin çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve verdiği direktif kapsamında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüşmelerin ardından Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında kurulan 'kırmızı hat' diplomasisi olumlu sonuçlar vermeye başladı. Bu kapsamda gıda krizinin çözülmesi, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü ticari gemilerin tahliyesi, Borispol Havalimanı'nda kalan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakların Türkiye'ye emniyetle ulaşımı gibi konuları ele almak üzere Milli Savunma Bakanlığı'ndan askeri heyet, dün Rusya'ya gitti.

'Kırmızı hat' diplomasisi kapsamında görevlendirilen Türk ve Rus generaller başkanlığındaki askeri heyetlerin, başkent Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmenin yapıcı ve olumlu havada geçtiği öğrenildi. Başta tahıl yüklü ticari gemilerin Ukrayna limanlarından tahliyesinin ele alındığı toplantıda; sorunun çözümüne yönelik Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında görüşmeler yapılması anlayışının oluştuğu öğrenildi. Ukrayna ve BM tarafı ile görüşmeleri takiben gelecek haftalarda Türkiye'de dörtlü bir araya gelinmesinin beklendiği bilgisi alındı.

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Rusyada tahıl koridoru zirvesi Türk ve Rus heyetler Moskovada görüştü

Öte yandan Moskova'daki görüşme, ilk somut sonucunu da verdi. Uzun süren toplantının bitiminden sadece birkaç saat sonra günlerdir bekleyen Türk kuru yük gemisi, Ukrayna limanından ayrıldı. 'Azov Concord' isimli Türk gemisi, Rus ordusu ve ayrılıkçıların kontrolündeki Ukrayna'nın Mariupol limanından ayrılan ilk yabancı gemi oldu.

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CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan ise son gelişmeleri şu şekilde aktardı:

Dün MSB'den bir heyet Mosakova'ya gitti. Uzun süren görüşme yapıldı. Toplantıdan ilk net sonuç alındı. Görüşmenin ardından Türk gemisi Ukrayna'nın Mariupol kentinden ayrılarak Karadeniz'e açıldı. Yapıcı be olumlu havada bu görüşmelerin geçtiği belirtiliyor. Gelecek haftalarda Türkiye'de 4 görüşme yapılması bekleniyor. O görüşmede Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM yetkilileri olacak. 4'lü mekanizma İstanbul'da toplanacak.

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#Tahıl#Rusya#Ukrayna

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