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Rusya'da saldırıya uğrayan gemi Şile'de karaya oturdu

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#Novorossiysk Limanı#OMSKIY-107#Kargo Gemisi
Rusyada saldırıya uğrayan gemi Şilede karaya oturdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 18:09

Rusya Novorossiysk Limanı açıklarında saldırıya uğrayan Rusya bayraklı 108 metre boyundaki 'OMSKİY-107' isimli kargo gemisi sürüklenerek Şile Alacalı Sahili açıklarında karaya oturdu. Gemide bulunan mürettebatın saldırıdan sonra cankurtaran botlarıyla gemiyi terk ettiği öğrenildi.

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Rusya Novorossiysk Limanı açıklarında saldırıya uğrayan Rusya bayraklı 108 metre boyundaki 'OMSKİY-107' isimli kargo gemisi sürüklenerek Şile Alacalı Sahili açıklarında karaya oturdu.

Geminin kıyıya doğru ilerlediğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Rusyada saldırıya uğrayan gemi Şilede karaya oturdu

Olay yerine gelen ekipler, karaya oturan geminin bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Sürüklenmenin ardından Alacalı Sahili'ne ulaşan gemi kıyıda karaya oturdu.

Geminin kaptan köşkünün yanmış ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Gemide bulunan mürettebatın saldırıdan sonra cankurtaran botlarıyla gemiyi terk ettiği öğrenildi.

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Rusyada saldırıya uğrayan gemi Şilede karaya oturdu

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#Novorossiysk Limanı#OMSKIY-107#Kargo Gemisi

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