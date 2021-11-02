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Rusya'da nehirde cesedi bulunmuştu! Türk işçinin ailesinden 'cinayet' iddiası

#Afyonkarahisar#Şüpheli Ölüm#Deniz Öztürk

Rusya'da 10 Temmuz'da nehirde ölü bulunan fabrika işçisi Deniz Öztürk'ün (29) ailesi, çocuklarının öldürüldüğünden şüphelendiklerini belirterek, faillerin yakalanmasını istedi. Öztürk ailesi, cenazesi Türkiye'ye getirilen Deniz Öztürk'ün otopsi sonucunun 3 aydır çıkmamasına da tepki gösterdi.

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde oturan Öztürk ailesinin en küçük oğlu Deniz, çalışmak için 7 yıl önce Rusya'ya gitti. Deniz Öztürk, Rusya'da tanıştığı Valerya ile 2 yıl önce Dinar'da evlendi. Eşiyle Rusya'nın Lipetsk kentinde yaşayan, bir fabrikada mekanik ustası olarak çalışan Deniz Öztürk, 2 Temmuz'da Dinar'da oturan ağabeyi Kazım Öztürk ile görüştü. Öztürk, görüşmesinde annesinin sağlık durumu hakkında bilgi alıp, eşiyle yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı boşanmayı düşündüğünü dile getirdi. Deniz Öztürk'ten bir hafta boyunca haber alamayan aileyi, 10 Temmuz'da fabrikada görevli Mehmet Öztek telefonla aradı. Öztek, Deniz Öztürk'ün nehirde ölü bulunduğu haberini verdi.

ÜZERİNDEN PASAPORT, CÜZDAN, TELEFON ÇIKMADI

Mehmet Öztek, Deniz Öztürk 3 gün işe gelmeyince kaybolduğu anlaşılıp, yaşadığı bölgede 6 Temmuz'da arama çalışması başlatıldığını, 4 gün sonra da nehirde cesedi bulunduğunu anlattı. Öztürk'ün üzerinde elbise, kimlik, pasaport, telefon ve cüzdanının olmadığını aktaran Öztek, aileye başsağlığı diledi.

Deniz Öztürk'ün cenazesi, Türkiye’ye getirilen cenazesi, Bursa’da yapılan otopsinin ardından 18 Temmuz'da ilçeye bağlı Yıprak köyü mezarlığında toprağa verdi.

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AİLENİN CİNAYET ŞÜPHESİ

Deniz Öztürk'ün ağabeyi Kazım Öztürk, kardeşinin öldürüldüğünden şüphelendiklerini söyledi. Öztürk, "Bursa'ya otopsiye göndereli üç ay oldu. Hala bir sonuç çıkmadı. Kardeşimin öldürüldüğünü düşünüyoruz. Rus devletinin, Rus makamlarının kardeşimin olayıyla ilgili herhangi bir açıklaması olmadı. Devlet büyüklerimizden bu olayın aydınlatılması için yardım istiyoruz. Kardeşim yüzme bilmiyordu. O nehre nasıl gitti? En son telefon ile kimle görüştü? Kardeşimin üzerindeki kıyafetleri, telefonu bize teslim edilmedi. Kardeşimin cinayete kurban gittiğini düşünüyorum ve şüpheleniyorum. Kardeşim Rus ile 2 yıldır evliydi. Fakat araları açık olduğu için boşanma aşamasındaydı. Bu olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kazım Öztürk, savcılığa yaptıkları şikayette Deniz Öztürk'ün Rusya'da öldürüldüğünden şüphelendiklerini ve faillerinin bulunmasını talep ettiklerini anlattı. Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazılı başvuruda bulunduklarını anlatan Öztürk, CİMER'e gönderdikleri dilekçeyle de ölümün araştırılmasını istediklerini söyledi.

'BULUNDUĞUNDA SADECE İÇ ÇAMAŞIRI VARMIŞ'

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Deniz Öztürk'ün annesi Hüsne Öztürk de oğlunun ölümü hakkındaki soru işaretlerinin kaldırılması için bilgi sahibi olmayı istediklerini belirterek, "Oğlum yüzme bilmez, su nedir bilmez oraya kim götürdü bilmiyorum. Bir nehirde ölü bulunduğu söylendi. Ben oğlumun öldürüldüğünü düşünüyorum. Cinayetin faillerinin bulunmasını istiyoruz. Üç aydır otopsi sonucundan haber alamıyoruz. Oğlumun o gün mesai saatiydi, çalışma saatiydi. Kimle gitti, kim götürdü? Oğlum ölü bulunduğunda üzerinde sadece iç çamaşırı varmış" dedi.

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#Afyonkarahisar#Şüpheli Ölüm#Deniz Öztürk

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