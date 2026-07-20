Rusya’da dron saldırısına uğrayan gemiyle ilgili soruşturma başlatıldı... Endonezya vatandaşı hayatını kaybetti

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Rusya karasuları içerisinde 16 Temmuz’da dron saldırısına maruz kalarak hasar gören ardından seyrine devam ederek 17 Temmuz’da Türk karasularına giren Panama bandıralı ASOMATOS isimli ticari gemide bir gemi personelinin hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

ÖLEN GEMİ PERSONELİ ENDONEZYA VATANDAŞI

Sarıyer Kısırkaya Plajı'nın yaklaşık 3 deniz mili açığında demirleyen ticari gemide dron saldırısı sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin Endonezya Cumhuriyeti vatandaşı olduğu değerlendirildi. Ölen personelin naaşı üzerinde gerekli ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin yapılması ile gemide olay yeri inceleme ve delil tespit işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekibi deniz yoluyla gemiye intikal ettirildi.

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SAVCILIĞIN TESPİTLERİ

Savcılığın ilk belirlemelerine göre; bahse konu ticari gemide 3 Rus liman görevlisi, 3 Yunanistan, 4 Mısır ve 14 Endonezya Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere toplam 24 personelin bulunuyordu. Gemide 4 bin 751 metrik ton buğday bulunuyordu ve makine sistemlerinde herhangi bir arıza bulunmuyordu.

Gemi, 16 Temmuz 2026 tarihinde Rusya Devleti'nin Kavkaz Bölgesi açıklarında yükleme sırası beklediği esnada, 17 Temmuz 2026 günü saat 00.30'dan itibaren çok sayıda dron saldırısına maruz kaldı. İlk dron geminin sancak tarafına isabet etti, devam eden saldırılar sırasında ikinci dron geminin bacası ile güvertesine isabet ederek sancak tarafındaki yaşam mahallinde hasara neden oldu.

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Üçüncü dron ise geminin 3 numaralı vincine isabet etti. Akabinde Kavkaz Trafik Kontrol Merkezi'nin yönlendirmesi doğrultusunda gemi güneye doğru seyre devam etti. Olayla ilgili görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekibinin incelemeleri devam ediyor.