Rusya’da bomba patlatıp kaçtı... Bodrum’da yakalandı

Haberin Devamı

Rusya’nın başkenti Moskova’da dün sabah park halindeki bir otomobile bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda iki kişi yaralanmıştı. Rus yetkililer, saldırının hedefi hakkında açıklama yapmazken Rus medyası ise Ukrayna’da özel askeri operasyonda yer alan komutan Andrei Torgashov ve eşinin hedef alındığını, çiftin yaralı halde araçtan kurtarıldığını iddia etti. Torgashov ise RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada “Tamamen yalan. Bu patlamanın benimle ilgisi yok” dedi.

Rus Evgenii Serebriakov, bombalı eylemden saatler sonra başarılı operasyonla yakalandı.

Saldırının ardından saat 10.30’da Rusya Interpol birimi, Türkiye Interpol/Europol Daire Başkanlığı’nı telefonla arayarak, “Rus uyruklu Evgenii Serebriakov’un Moskova’da bombalı araçla terör saldırısı düzenlendiğini, saldırı sonucunda 2 kişinin yaralandığını, saldırganın Moskova-Bodrum uçağı ile Türkiye’ye geldiğini” ileterek yardım istedi.

Haberin Devamı

Saldırıdan Rus komutan Andrei Torgashov ve eşi yaralı kurtuldu.

INTERPOL KAYDI YOKTU

Yapılan incelemeler sonucu, Serebriakov’un saat 09.40’ta Bodrum Havalimanı’ndan giriş yaptığı, Interpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanı kayıtlarında yer almadığı ve aktif UYAP kaydının da bulunmadığından yurda sorunsuzca girdiği belirlendi. Bunun üzerine İstihbarat Başkanlığı ve Interpol/Europol Daire Başkanlığınca, MİT Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda fotoğrafından teşhis edilen bombacı Evgenii Serebriakov yakalanarak gözaltına alındı. Operasyona ilişkin detay vermeyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlerle ve küresel çapta terörizmle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı