Rusya ve Ukrayna'nın Antalya görüşmesi ne zaman? İşte son gelişmeler

Haberin Devamı

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana en önemli barış görüşmesi Antalya’da Türk, Rus ve Ukrayna dışişleri bakanlarının aynı masada buluşmasıyla yapılacak. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “İki bakan özellikle benim de yer almamı istedi” dedi. İşte, son gelişmeler..

TOPLANTI NE ZAMAN?

Savaş başladıktan sonra Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ilk kez bugün Antalya’da, Türkiye’nin çağrısı üzerine masaya oturacak. Dünya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba’nın katılacağı toplantıdan, Ukrayna’daki dramı durduracak adım bekliyor.

NEREDE BİR ARAYA GELECEKLER?

Toplantı Antalya-Belek’teki Regnum Carya Oteli’nde yapılacak. Son anda bir değişiklik olmazsa bugün öğleden önce yapılması planlanan toplantıda her iki bakan, Türkiye Dışişleri Bakanı’nın da olmasını istediği için, Çavuşoğlu da evsahibi olarak toplantıya katılacak. Lavrov ve Kuleba’nın gelişinde Antalya Havalimanı’nda yoğun güvenlik önlemi alınacak. Aynı şekilde toplantının yapılacağı otelde de sıkı güvenlik önlemleriyle adeta kuş uçurulmayacak. Toplantıdan görüntüleri Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi dünya kamuoyu ile paylaşacak.