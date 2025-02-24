Rusya - Ukrayna savaşının üçüncü yıl dönümü... Erdoğan: Savaşın sonlanması için her türlü gayreti göstermeye kararlıyız

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yıl dönümü nedeniyle, 'Dördüncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ukraynalılar ve Kırım Türklerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Video mesaj yoluyla da olsa sizlere hitap etmekten memnuniyet duyuyorum. Savaşın üçüncü yılını doldurduğumuz bu acı günde, ülke ve millet olarak dost Ukrayna halkının yanında olduğumuzu öncelikle ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz üç sene zarfında, topraklarını savunurken hayatlarını kaybeden Ukraynalılar için taziye dileklerimi iletiyor, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Türkiye 2014 yılında Kırım'ın ilhakından bu yana uluslararası hukukun temel ilkeleri doğrultusunda Ukrayna'nın haklı davasına gereken desteği vermiştir. Bundan üç sene önce çatışmalar başladığında savaşa karşı olduğumuzu nasıl ilan ettiysek, bugün de savaşın müzakereler vasıtasıyla sonlandırılması için her türlü gayreti göstermeye kararlıyız. Bunu yaparken, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan güçlü desteğimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Lavrov'dan ortak açıklama Haberi görüntüle

"KALICI BARIŞIN TESİSİ İÇİN TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Savaşın dördüncü yılına girilirken diplomasiyi, diyaloğu ve müzakereleri temel alan yaklaşımların ivme kazandığını gördüklerini, bu sürecin çatışmaların sonlandırılmasının ve kalıcı barışın tesisinin başlangıcı olmasını umut ettiklerini belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"En başından beri savunduğumuz üzere, adil ve kalıcı barışa giden yol ancak ve ancak savaşın her iki tarafının da eşit ve hakkaniyetli bir şekilde temsil edildiği bir denklemle açılabilir. Sayın Zelenskiy ile geçtiğimiz hafta Ankara'da, Türkiye'nin bu önemli kavşakta sağlayabileceği katkıları ve müzakerelere ev sahipliği yapma istediğini de ele aldık. Şunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim; gelecek sene savaşın değil, barışın yıl dönümünü idrak etmek için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Türkiye olarak adil ve kalıcı barışın tesisi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle 2025'in barışın inşa edileceği bir yıl olmasını canıgönülden temenni ediyorum. Birkaç gün sonra kavuşacağımız Ramazan-ı Şerif’in tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum."