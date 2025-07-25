Rusya-Ukrayna İstanbul buluşmasından kararlar, 1200 esire eve dönüş

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RUSYA ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul’da doğrudan görüşme amacıyla bir araya geldiği üçüncü toplantı sonrasında bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sürece ilişkin bilgi verdi. Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bazı konularda ilave adımlar atılmasının kararlaştırıldığını belirterek, “Savaş esirleri ve asker naaşlarının değişimi, ayrıca sivillerin ve çocukların karşılıklı olarak ülkelerine dönmeleri konularında ilave adımlar atılmasına karar verildi. Her iki taraftan en az 1200 kişi olmak üzere, bir grup savaş esirinin daha değişimi yönünde mutabakata varıldı” dedi.

SİLAHLAR SUSMALI Kİ

İstanbul’da Fidan’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya Türkiye’den MİT Müsteşarı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak katıldı. Yaklaşık bir saat süren toplantı sonrasında Rusya ve Ukrayna heyet başkanları toplantı sonunda ayrı ayrı basın toplantısı düzenledi.

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi, “Önce silahlar susmalı ki diplomatlar konuşabilsin. Son derece basit. Eğer tam kapsamlı bir ateşkes olursa o zaman diplomasi çok daha fazla etkili olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğini, bu konudaki gücünü, hepimizin paylaştığı normlara verdiği desteği çok önemsiyoruz ve kendisinin farklı barış formatlarındaki rolü de gerçekten son derece değerli” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy ise “Savaş esirlerinin takasını sürdürerek, her iki tarafta yaklaşık 1200 kişilik bir takas daha yapılması konusunda anlaştık. Onlara (Ukrayna tarafına) sunulan ikinci öneri, sağlık ve tıbbi ekiplerin yaralı ve ölülerin cenazelerini alabilmesi için cephe hattında 24-48 saatlik kısa süreli ateşkes ilan edilmesiydi” diye konuştu.

GÜVEN YARATAN ADIMLAR

Hürriyet’e bilgi veren Dışişleri Bakanlığı kaynakları, gelinen noktada insani başlıklarda mutabakat sağlanmasının önemine dikkat çekti. Tarafların bir dahaki toplantısının tarihi henüz belli değil, ancak görüşmelere devam kararı alınmasının da bu süreçte İstanbul’da üçüncü toplantıda kat edilen yolu göstermesi açısından önemli.

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MÜZAKERELER BİTER BİTMEZ ATEŞ BAŞLADI

İSTANBUL’da savaşa diplomatik çözüm bulmak için üçüncü tur görüşmelerini gerçekleştiren Rusya ile Ukrayna heyetleri önceki gece daha ülkelerine dönmeden silahlar yeniden konuşmaya başladı. Rus ordusu Ukrayna’nın Odessa ve Nikolayev şehirlerini hava saldırılarıyla hedef alırken, Ukrayna ordusu savaşın patlak verdiği günden bu yana ilk defa Karadeniz kıyısında Rusya’nın bir numaralı tatil beldesi Soçi şehrini dronlarla vurdu.

TRUMP’TAN KİEV’E SİLAH

Bu arada savaşın devam etmesinden Rus tarafını sorumlu tutmaya başlayan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya hava savunma silahları ağırlıklı 322 milyon dolarlık yardımı paketini onayladı. Pakette HAWK Phase-III füzelerinin yanı sıra cephede kullanılmak üzere Bradley personel taşıyıcıları yer alıyor.

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HAKAN FİDAN: BARIŞA BİR TUĞLA DAHA

HEYETLERİN ateşkes konusunda teknik görüşmeleri yoğunlaştırmak ve pozisyonlarını yakınlaştırmak için atılabilecek adımları da ele aldığını belirten Fidan, siyasi, insani ve askeri konularda çalışma grupları tesis etme fikri üzerinde çalışma kararı alındığını da duyurdu. Toplantıda gelinen noktayı ortak irade inşasına eklenen bir tuğla olarak niteleyen Fidan, “Bir bütün olarak bakıldığında, müzakerelerin daha yapıcı ve sonuç odaklı bir istikamette ilerlediğini memnuniyetle müşahede ettik. Tarafların çözüm yolunda ortak irade inşasına bir tuğla daha eklendi. Uluslararası toplumun, ülkemizin kolaylaştırıcılığında İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmelere olan ilgi ve desteği, aynı zamanda küresel düzeyde barışa duyulan özlemin bir yansımasıdır. Savaşın ilk gününden bu yana çözüm için çabalayan ülkemiz, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için çalışmaya devam edecektir” paylaşımında bulundu.

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