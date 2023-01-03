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Rusya, savaşta ölen askerlerinin ailelerine maddi yardım sağlayacak

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#Rusya#Ukrayna#Savaşta Ölen Askerler
Rusya, savaşta ölen askerlerinin ailelerine maddi yardım sağlayacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 20:46

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta ölen Rus askerlerinin ailelerine maddi yardım yapılmasına yönelik kararname imzaladı.

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Rusya, Ukrayna’daki savaşta ölen askerlerin ailelerine maddi yardım yapacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ölen Rus askerlerinin ailelerine bir defaya mahsus 5 milyon ruble (71 bin 500 dolar) maddi yardım yapılmasına yönelik kararname imzaladı.

Rusya Devlet Bilgi Servisi'nde yayınlanan kararnamede, yaralanan Rus askerlerinin ailelerine de bir defaya mahsus 3 milyon ruble (41 bin dolar) maddi yardım yapılacağı aktarıldı.

Ölen veya yaralanan Rus askerlerinin aileleri kayıplarına dair belgeleri belirtilen bir internet sitesi üzerinden yetkili birimlere ulaştırarak maddi yardımlardan faydalanabilecek.

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#Rusya#Ukrayna#Savaşta Ölen Askerler

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