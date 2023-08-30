Rusya: Rusya ve Türkiye, Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton tahıl tedarik etme girişimini görüşecek

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, başkent Moskova’da yarın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Hakan Fidan’ın bakanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk kez Rusya’yı ziyaret edeceği belirtilerek, “Uluslararası olumsuz duruma ve üçüncü ülkelerin baskısına rağmen üst ve yüksek düzeydeki siyasi diyalog gelişiyor” denildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmeye vurgu yapılarak, “Fidan ve Lavrov arasındaki yaklaşan görüşmede en üst düzey ve üst düzey yeni bir temas programının görüşmesi planlanıyor” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul’da imzalanan ve geçtiğimiz Temmuz ayında Rusya’nın uzatmama kararı aldığı tahıl anlaşması konusunun da bu görüşmede ele alınacağı bildirilen açıklamada, “Geçtiğimiz 17 Temmuz tarihinde askıya alınan, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatına dair durum tartışılacak” denildi.

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TÜRKİYE'YE 1 MİLYON TON tahıl TEDARİK ETME GİRİŞİMİ GÖRÜŞÜLECEK

Katar’ın mali desteğiyle Türkiye’ye sağlanacak olan 1 milyon ton Rus tahılının sevkiyatı konusunun da bu görüşmede değerlendirileceği belirtilen açıklamada, “Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türk işletmelerinde işlenmek ve en çok ihtiyaç duyan ülkelere sevk edilmek üzere Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton Rus tahılının indirimli fiyatla tedarikini organize etme girişiminin uygulanmasına yönelik parametreler üzerinde çalışmayı planlıyor. Bu planı ‘Karadeniz Anlaşması’na' alternatif en uygun anlaşma olarak görüyoruz” denildi.

TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ ELE ALINACAK

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönünde atılan adımlardan da bahsedilen açıklamada, Fidan ve Lavrov’un, Astana süreci ile başlayan Suriye konulu toplantıları ve Türkiye - Suriye ilişkilerinin normalleşmesi sürecinin de ele alacağı aktarıldı.

ANA GÜNDEM MADDESİ TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI

Açıklamada, Türkiye - Ermenistan ilişkilerinin yeniden geliştirilmesi, Dağlık Karabağ’daki çatışmaların ardından bölgede yeni ulaşım kanallarının açılmasına dair girişimler, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi, Türkiye’de yaşayan Rus vatandaşlarının güvenliği, Akkuyu NGS’deki çalışmalar ve Türkiye’de kurulması planlanan gaz merkezi ile ilgili girişimlerin de ele alınacağı ifade edilirken Ege’de çıkan orman yangınlarında Rusya’nın desteğinin de konuşulacağı belirtildi.