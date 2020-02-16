Rusya Rejime suni teneffüs yapıyor

“Suriye topraklarının neredeyse 3’te 1’lik bölümü, PKK terör örgütünün ve onu destekleyen ABD’nin işgali altındadır. Aynı şekilde Suriye topraklarında Rusya’sından İran’ına, kimi Avrupa ve Körfez ülkelerine kadar pek çok devlet, faaliyet yürütüyor. Suriye’deki varlığımıza itiraz edenlerin önce şu sorulara cevap vermesi lazımdır:

- PKK ve onu destekleyen ABD dururken, niçin Türkiye hedef alınıyor?

- Davetsiz misafir olduğumuzu öne sürenler, dünyanın dört bir yanında davetsiz bir şekilde yürüttükleri faaliyetleri tarif edebilirler mi? Davetli olanlar da acaba orada ne yapıyorlar? Rejim, Soçi sınırlarına çekilene kadar sorun çözülmeyecek. Rusya’nın rejimin ömrünü suni solunumla uzatma gayreti işe yaramayacak, rejim cesede dönüşecektir. Biz bu yolda ölmeyi göze aldık. Varsa aynı fedakarlığı göze alan hodri meydan. İdlib’de rejim sınırlara çekilmeli aksi takdirde bu ay bitmeden bu işi yapacağız. Dostlarımızın desteğiyle gerçekleştirebilirsem memnuniyet duyarız. Yok zor yoldan yapmamız gerekiyorsa, ona da varız.

Tören sırasında AK Parti’ye yeni üye olan vatandaşlarla Erdoğan, telefonla görüşüp, ‘Hayırlı olsun’ dedi.