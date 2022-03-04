Rusya nükleer santrali vurdu... Korkutan senaryo: Sızıntı olursa ne olur?

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Rusya-Ukrayna savaşında 9. güne girilirken Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, nükleer santralde olası bir patlamanın Çernobil'den on kat daha büyük olacağını belirtti.

Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki yangının kontrol altına alındığı duyurulurken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında sızıntı durumunda olabilecek senaryoları anlattı.

İşte CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları...

Önemli bir nükleer santral bu, Avrupa'nın en büyük nükleer santraliymiş. Şu anda bir sızıntı yok ama olursa ne olur? Çernobil'i yaşadık, sızıntı olduktan sonra Doğu Karadeniz bölgesinde etkisi oldu. Meteorolojik şartlar döndü ve Polonya tarafına gitti, kanser vakalarının çok arttığını görmüştük.

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Bu nükleer santral daha da yakın bize. 600-700 kilometre mesafe var. Bu grafik nükleer santralden çıkan bir sızıntının aldığı mesafeyi gösteriyor. Saat 6'da bir sızıntı olsaydı, nükleer atıklar nereye gidecekti? Sibirya'ya doğru gittiğini görüyoruz. Sızıntı olup olmayacağını da bilmiyoruz.

Yangının söndürülmesi hayırlı bir iş olmuş, böyle büyük bir nükleer santralde sızıntı olsa mutlaka etkilenirdik.

Prof. Dr. Şen sosyal medya hesabından "Siyah yıldız Zaporijya nükleer santrali. Kırmızı çizgi önümüzdeki 48 saat içinde buradan çıkacak olası (olmayacağı söyleniyor) sızıntının takip edeceği yol. Bize uğramıyor olacaktı.