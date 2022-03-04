Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Rusya nükleer santrali vurdu... Korkutan senaryo: Sızıntı olursa ne olur?

#Nükleer#Saldırı#Rusya
Rusya nükleer santrali vurdu... Korkutan senaryo: Sızıntı olursa ne olur

Çernobil'de kontrolü ele alan Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'nde kontrolü almak isterken 6 nükleer reaktörün bulunduğu termik santralde yaşananlar tüm Avrupa ve dünyayı tedirgin ediyor. Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıkarken, CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen olası bir sızıntı durumundaki ihtimalleri canlı yayında anlattı.

Haberin Devamı

Rusya-Ukrayna savaşında 9. güne girilirken Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, nükleer santralde olası bir patlamanın Çernobil'den on kat daha büyük olacağını belirtti.

Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki yangının kontrol altına alındığı duyurulurken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında sızıntı durumunda olabilecek senaryoları anlattı.

Gözden Kaçmasın

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiden çok sert açıklama: Nükleer terörizmUkrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den çok sert açıklama: Nükleer terörizm!Haberi Görüntüle

İşte CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları...

Önemli bir nükleer santral bu, Avrupa'nın en büyük nükleer santraliymiş. Şu anda bir sızıntı yok ama olursa ne olur? Çernobil'i yaşadık, sızıntı olduktan sonra Doğu Karadeniz bölgesinde etkisi oldu. Meteorolojik şartlar döndü ve Polonya tarafına gitti, kanser vakalarının çok arttığını görmüştük.

Haberin Devamı

Rusya nükleer santrali vurdu... Korkutan senaryo: Sızıntı olursa ne olur

Bu nükleer santral daha da yakın bize. 600-700 kilometre mesafe var. Bu grafik nükleer santralden çıkan bir sızıntının aldığı mesafeyi gösteriyor. Saat 6'da bir sızıntı olsaydı, nükleer atıklar nereye gidecekti? Sibirya'ya doğru gittiğini görüyoruz. Sızıntı olup olmayacağını da bilmiyoruz.

Yangının söndürülmesi hayırlı bir iş olmuş, böyle büyük bir nükleer santralde sızıntı olsa mutlaka etkilenirdik.

Gözden Kaçmasın

‘Ruslar Türkiye’ye tatile gidecek’‘Ruslar Türkiye’ye tatile gidecek’Haberi Görüntüle

Prof. Dr. Şen sosyal medya hesabından "Siyah yıldız Zaporijya nükleer santrali. Kırmızı çizgi önümüzdeki 48 saat içinde buradan çıkacak olası (olmayacağı söyleniyor) sızıntının takip edeceği yol. Bize uğramıyor olacaktı.

Rusya nükleer santrali vurdu... Korkutan senaryo: Sızıntı olursa ne olur

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nükleer#Saldırı#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna